„De ce vreți să îl jignesc pe Nicolae Ciucă? Eu îmi doresc un parteneriat cu acesta” / Ce spune premierul Ciolacu, despre propunerea lui Boloș ca cei care denunţă evazionişti să primească o parte din fraudă (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu i-a luat apărarea ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, în privința propunerii acestuia ca românii care reclamă fapte de evaziune fiscală să fie recompensați cu o parte din valoarea fraudei. Despre această măsură premierul Marcel Ciolacu a precizat că urmează să fie discutată în coaliție, însă ministrul Finanțelor nu ar trebui judecat și „transformat într-un dușman al poporului” pentru că are o opinie:

„Urmează să discutăm în interiorul Guvernului această propunere. Nu e prima oară și nu o să fie nici ultima oară. Am o mare rugăminte! Eu sunt mai în vârstă decât dumneavoasteră și am trăit în Comunism. Chiar dacă avem alte păreri decât ale noastre proprii, nu trebuie să îi transformăm pe cei cu alte păreri în dușmani ai poporului. Asta e treaba lui, să aibă păreri. Câteodată sunt bune, câteodată sunt rele. S-ar putea să se impună o astfel de măsură. Decizia politică este la coaliție, la președintele Nicolae Ciucă și colegii dânsului și la mine, cu colegii mei. Să nu mai judecăm oamenii după propunerile pe care le au. Să îi judecăm după performanța guvernamentală, după ceea ce realizează, după cum funcționează și cât de eficient este statul român. Am avut un stat anchilozat, care a intrat în niște clișee, trebuie să reușim să ieșim din aceste cercuri. Câteodată când dorești să ieși din aceste clișee ai și niște propuneri bune, dar și niște propuneri mai puțin bune”.

Premierul Marcel Ciolacu a mai spus că nu poate decide singur în privința unei astfel de măsuri de combatere a evaziunii pentru că își dorește un parteneriat cu președintele PNL, Nicolae Ciucă:

„De ce vreți să îl jignesc pe Nicolae Ciucă, ca eu să iau o decizie astăzi, împreună cu dumneavoastră, fără să discut cu dânsul? Acela nu mai e un parteneriat, e ce ați mai avut parte în 30 de ani. Eu îmi doresc un parteneriat cu președintele Nicolae Ciucă”.