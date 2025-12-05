B1 Inregistrari!
Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt umăr la umăr. Se schimbă clasamentul

Adrian A
05 dec. 2025, 10:07
Sondaj Sursa foto: B1tv
Cuprins
  1. Doi candidați, umăr la umăr în lupta pentru Primăria Capitalei
  2. Metodologia sondajului
  3. Diferențe față de sondajul INSCOP

Un nou sondaj apărut în această dimineață arată că lupta pentru Primăria Capitalei este foarte strânsă. Cel puțin între doi candidați care au luat avânt.

Doi candidați, umăr la umăr în lupta pentru Primăria Capitalei

Un sondaj ARA, făcut la comanda Antena 3 CNN, îl dă favorit la alegerile de duminică pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluţă, candidatul PSD, urmat de candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Potrivit cercetării, Daniel Băluţă conduce cu  26%, fiind urmat de Ciprian Ciucu , cu 24%. Și față de ultimele sondaje de la locul trei clasamentul s-a schimbat. Cătălin Drulă, candidatul USR are 20% și trece în fața Ancăi Alexandrescu. Suveranista susținută de AUR strânge 18%. 12% dintre bucureșteni nu preferă pe niciunul din cei patru și au indicat alt candidat. Iar alți 17% nu sunt încă hotărâţi cu privire la candidatul pe care îl vor alege în duminica alegerilor.

De menționat este faptul că procentele au fost stabilite doar pe baza răspunsurilor celor 55% dintre respondenţi care declară că vor merge sigur la vot.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat de ARA, la comanda Antena 3 CNN,  în intervalul 25 noiembrie – 2 decembrie, pe un eşantion de 1.082 persoane adulte, reprezentativ pentru populaţia totală în vârstă de peste 18 ani rezidentă în Municipiul Bucureşti, conform ultimelor date INS.

Persoanele intervievate au fost selectate prin metoda Random Digit Dialing, datele au fost culese prin metoda CATI. Marja de eroare este +/- 3%.

Diferențe față de sondajul INSCOP

Comparativ cu cel mai recent sondaj dat joi publicității, realizat de INSCOP, lucrurile se schimbă. Răspunsurile celor care au declarat că merg sigur la vot îl dau pe Ciprian Ciucu pe primul loc, cu 28.9%, în timp ce Daniel Băluță ar strânge 27.4%. Și pentru cei doi candidați aflați pe locurile trei și patru se schimbă pozițiile. Aici, potrivit INSCOP, Anca Alexandrescu era pe trei, cu 21,2%, în timp ce Cătălin Drulă este cotat doar cu 10,9% din voturile bucureștenilor.

