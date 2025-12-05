Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este a șasea moțiune de când Bolojan este la Palatul Victoria (VIDEO)

Ilie Bolojan este față în față cu a șasea moțiune de cenzură de când este la Palatul Victoria. Moțiunea a fost depusă de grupul parlamentar Pace – Întâi România și este susținută și de AUR.

A șasea moțiune împotriva lui Bolojan

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii neafiliaţi, intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”, a strâns 118 semnături și a fost depusă în Parlamentul României. Ninel Peia, inițiatorul moțiunii, cere ajutorul PSD ca să dea Guvernul Bolojan jos.

„Astăzi, i-am făcut un cadou, de ziua lui, domnului Grindeanu, depunând această moțiune, și îi cerem ca și el să facă un cadou românilor, ca PSD să voteze această moțiune, marți.

Românii au o șansă să voteze, pentru prima dată în istorie, și ei, o moțiune de cenzură. Prin intermediar. Bucureștenii pot să voteze candidatul suveranist la Primăria Capitalei, și românii din țară și din diasporă pot să dea un telefon unui prieten sau unei rude să îi îndemne să voteze cu candidatul suveranist la Primăria Capitalei.

Vă garantez că, după ce candidatul suveranist va câștiga Primăria Capitalei, în secunda doi, Sorin Grindeanu va vota moțiunea de cenzură și va face un cadou românilor, de ziua lui.”, a declarat Ninel Peia, liderul grupului parlamentar Pace – Întâi România.

Moțiunea critică creșterea taxelor, măsurile privind CASS aplicat anumitor categorii și reducerea bugetului Educației.

Ce șanse are să treacă moțiunea împotriva lui Bolojan

Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 232 de voturi din 463. Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este formată din 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.

Moțiunea a fost depusă ca reacţie la angajarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor,

Premierul Bolojan a declarat că guvernul a respectat procedura constituţională şi că angajarea răspunderii a fost necesară pentru a accelera adoptarea unei legi importante pentru magistraţi.

„Legea pensiilor magistraţilor corectează inechităţi şi asigură predictibilitate în sistemul de justiţie.”, a declarat Bolojan.

La rândul său, Sorin Grindeanu a afirmat că moţiunea de cenzură este doar o manevră politică.

„Suntem încrezători că proiectul va trece, iar opoziţia nu va reuşi să blocheze aplicarea legii.”, a spus șeful PSD.

Iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, și el, că moţiunea nu are şanse să treacă, fiind sigur că există majoritate în coaliţie.

De cealaltă parte, susţine că singura şansă reală a moţiunii este victoria Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei.