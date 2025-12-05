Reforma pensiilor magistraților, atacată la CCR. Curtea Supremă a luat decizia să blocheze, din nou, legea

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Magistrații de la Curtea Supremă, nemulțumiți de prevederile legii pentru care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea.

Ce prevede proiectul lui Ilie Bolojan

Proiectul prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor de la 48 la 65 de ani, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. De asemenea, se instituie și condiţia vechimii în muncă de cel puţin 35 de ani.

Proiectul se va aplica şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete, angajaţilor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi magistraţilor asistenţi şi personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituţională.

Nemulțumirile celor de la Curtea Supremă

Creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani și reducerea cuantumului pensiilor magistraților a stârnit ample nemulțumiri, proteste și critici în rândul celor vizați de aceste prevederi.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, un aviz consultativ negativ pentru noul proiect al .

Anterior, CCR a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție și a declarat legea neconstituțională în ansamblu, pe formă, din cauza nerespectării de către guvern a termenului de 30 de zile pentru emiterea avizului CSM.