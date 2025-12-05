B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reforma pensiilor magistraților, atacată la CCR. Curtea Supremă a luat decizia să blocheze, din nou, legea

Reforma pensiilor magistraților, atacată la CCR. Curtea Supremă a luat decizia să blocheze, din nou, legea

Adrian A
05 dec. 2025, 12:46
Reforma pensiilor magistraților, atacată la CCR. Curtea Supremă a luat decizia să blocheze, din nou, legea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce prevede proiectul lui Ilie Bolojan
  2. Nemulțumirile celor de la Curtea Supremă

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Magistrații de la Curtea Supremă, nemulțumiți de prevederile legii pentru care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea.

Ce prevede proiectul lui Ilie Bolojan

Proiectul prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor de la 48 la 65 de ani, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. De asemenea, se instituie și condiţia vechimii în muncă de cel puţin 35 de ani.

Proiectul se va aplica şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete, angajaţilor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi magistraţilor asistenţi şi personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituţională.

Nemulțumirile celor de la Curtea Supremă

Creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani și reducerea cuantumului pensiilor magistraților a stârnit ample nemulțumiri, proteste și critici în rândul celor vizați de aceste prevederi.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, un aviz consultativ negativ pentru noul proiect al pensiilor magistraților.

Anterior, CCR a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție și a declarat legea neconstituțională în ansamblu, pe formă, din cauza nerespectării de către guvern a termenului de 30 de zile pentru emiterea avizului CSM.

Tags:
Citește și...
Ministrul Justiției, prima reacție după ce Înalta Curte a atacat la CCR și noua reformă a pensiilor magistraților (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției, prima reacție după ce Înalta Curte a atacat la CCR și noua reformă a pensiilor magistraților (VIDEO)
Încă un sondaj arată că lupta este strânsă pentru Primăria Capitalei. Candidații cu cele mai mari șanse
Politică
Încă un sondaj arată că lupta este strânsă pentru Primăria Capitalei. Candidații cu cele mai mari șanse
Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este a șasea moțiune de când Bolojan este la Palatul Victoria (VIDEO)
Politică
Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este a șasea moțiune de când Bolojan este la Palatul Victoria (VIDEO)
Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt umăr la umăr. Se schimbă clasamentul
Politică
Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt umăr la umăr. Se schimbă clasamentul
Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat, spune că e un om periculos și are susținere politică / ESZ a fost creat pentru funcții politice. Doar în Prahova sunt doi operatori și e județul cu unul dintre cele mai mari prețuri la apă
Politică
Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat, spune că e un om periculos și are susținere politică / ESZ a fost creat pentru funcții politice. Doar în Prahova sunt doi operatori și e județul cu unul dintre cele mai mari prețuri la apă
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu
Politică
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu
Ilie Bolojan convoacă miniștrii în ședință de guvern. Ce cuprinde ordinea de zi
Politică
Ilie Bolojan convoacă miniștrii în ședință de guvern. Ce cuprinde ordinea de zi
Clipul lui Drulă în care apare Nicușor Dan este ilegal. Biroul Electoral Municipal cere retragerea imaginilor
Politică
Clipul lui Drulă în care apare Nicușor Dan este ilegal. Biroul Electoral Municipal cere retragerea imaginilor
Referendumul pentru Capitală trebuie respectat. Cătălin Drulă explică ce se întâmplă cu taxele și impozitele bucureștenilor
Politică
Referendumul pentru Capitală trebuie respectat. Cătălin Drulă explică ce se întâmplă cu taxele și impozitele bucureștenilor
Garda Națională de Mediu monitorizează poluarea aerului. Ce amenzi au fost aplicate în București și Ilfov
Politică
Garda Națională de Mediu monitorizează poluarea aerului. Ce amenzi au fost aplicate în București și Ilfov
Catalin Drula
Ultima oră
15:21 - Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
14:57 - Ciclonul Casio pune stăpânire pe România. Ce fenomene meteo sunt așteptate și care sunt regiunile cele mai afectate
14:55 - Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
14:38 - Crimă șocantă în Capitală. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori
14:32 - Denise Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
14:19 - Un cardiolog recomandă patru alimente congelate pentru sănătatea inimii
14:16 - De ce este abcesul dentar o urgență medicală. Soluții moderne de tratament oferite de DENT ESTET
14:02 - Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
13:39 - Ce cadouri nu se oferă de Sfântul Nicolae? Tradiții și semnificație
13:31 - Ministrul Justiției, prima reacție după ce Înalta Curte a atacat la CCR și noua reformă a pensiilor magistraților (VIDEO)