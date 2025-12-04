Magistrații nu renunță. Curtea Supremă face ședință pentru a pregăti sesizarea CCR pe pensiile speciale

Magistrații nu vor să dea niciun pas în spate în privința privilegiilor de care se bucură. Curtea Supremă face ședință pentru a sesiza, din nou, CCR pe pensiile speciale.

Curtea Supremă, ședință pentru sesizarea CCR

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convovat, pentru mâine, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a analiza oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților.

„La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din

Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de

constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr.

522/2025).

În cadrul ședinței Secțiilor unite se va analiza textul actului normativ în raport de atribuțiile stabilite în temeiul art.146 lit.a) din Constituția României și art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.”, arată un comunicat dat publicității de .

Sesizare cu repetiție

Înalta Curte de Casație și Justiție a atacat la CCR și primul proiect privind reforma pensiilor magistraților. La acea vreme, magistrații de la Curtea Supremă se plângeau că modificarea pensiilor speciale este o tentativă de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii.

Iar după ce au tras de timp săptămâni în șir, judecătorii CCR au admis sesizarea Înaltei Curți, așa că premierul a luat-o de la cap. A făcut un nou proiect, și-a asumat răspunderea în Parlament, iar acum așteaptă, din nou, să vină sesizarea de la magistrații Curții Supreme.

Plus o moțiune de cenzură care vine automat după asumare. Moțiune care va fi depusă mâine în Parlament.