Deputat al PNL Bihor a anunțat că îl susține pe Ludovic Orban în lupta pentru conducerea PNL: Nu m-au convins cei care vor să ,,reformeze” PNL

Decizia mea a fost influențată și de considerente subiective, dar a fost în mod esențial una rațională! Am așteptat câteva luni de zile înainte de a lua o hotărâre și cred că am făcut un lucru bun luând această hotărâre.

Am analizat informațiile pe care le-am putut aduna, informații strânse de la membrii celor două echipe combatante, dar și de la terțe persoane, informații strânse din mass media și din ,,piața publică”, informații strânse din cărțile și articolele care mi-au ajuns la îndemână, iar în considerarea acestor informații pe care le-am trecut prin filtrul conștiinței mele – decizia mea nu putea fi alta.

Am fost influențat de experiența mea personală, a celor 31 de ani de liberalism trăiți alături de colegii mei, am fost influențat de ceea ce am putut afla despre istoria Partidului Național Liberal, așa cum am fost influențat de dorința mea de a sprijini dezvoltarea națiunii române. Am fost influențat de ideologia partidului nostru, de liberalismul potențat de respectul pentru valori, liberalism care ne dă o identitate extraordinară, hai s-o numim, așa cum unii o fac, liberal-conservatoare.

Am fost întotdeauna conștient că „N” din acronimul PNL este esențial pentru acest partid românesc care are o istorie de 146 ani și care, pentru binele nostru, al românilor, trebuie să aibă și un viitor. Națiunea română are viitor! Am înțeles dintotdeauna semnificația lui : ,,Prin NOI înșine”! Felul în care a fost spusă și practicată această declarație-îndemn-mijloc a însemnat pentru NOI demnitate și speranță, așa cum a născut și obligații pentru cei care au înțeles-o deplin, a fost o cale care s-a dovedit că este dreaptă și eficientă, o cale pe care însă nu am urmat-o întotdeauna și am avut de pierdut multe. Dar această cale este cea dreaptă, doar noi suntem neputincioși uneori!

,,Prin noi înșine” are o încărcătură istorică care merită a fi pomenită, din nou și din nou. A însemnat că antecesorii noștri liberali și-au dorit progresul, progresul României, au dorit progresul real, și-au dorit aceea schimbare în viitor care să-i facă pe români fericiți și respectați, și-au dorit să aducă românilor ,,mai-binele” pentru ca schimbarea inevitabilă pe care curgerea vremii și acțiunea noastră o produce să se poată numi progres. Și au știut că progresul este posibil, prin efortul nostru comun, al românilor demni!

Liberalii nu au trădat niciodată interesele poporului român dorindu-și un progres de dragul progresului, nu și-au dorit un progres ,,maiorescian” al formelor fără fond, nici ,,importul” (criticat în opera eminesciana) a tot ceea ce este altfel decât identitatea noastră ca fiind mai-binele imediat și absolut!

Nu m-au convins cei care vor să ,,reformeze” PNL! ,,Echipa Cîțu” o fi ea eterogenă, dar mie îmi este clar ce linie ideologică se dorește a fi impusă pentru viitorul imediat al partidului. Internaționalismul progresist (Pardon, neoprogresist că suntem în secolul XXI.) nu este calea de urmat pentru Partidul Național Liberal, România nu are nevoie de încă un partid de acest fel, națiunea română are nevoie de un partid puternic de centru dreapta, liberal-conservator, un partid care să-i prețuiască și să-i respecte identitatea”, a scris Ioan Cupșa pe Facebook.