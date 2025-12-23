Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)

După ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor private, Camera Deputaților a luat o decizie de necrezut. Nici bolnavii de cancer nu mai pot să își retragă banii integral.

Își bat joc de bolnavii de cancer

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind plata pensiilor private, care prevede că beneficiarii pot retrage cel mult 30% din suma acumulată într-o singură tranșă, iar restul banilor vor fi plătiți lunar, pe o perioadă de opt ani.

Concret, nici bolnavii de cancer nu mai pot retrage integral (într-o singură tranşă) suma acumulată în fondul de pensii, aşa cum prevedea iniţial legea adoptată de Parlament.

Proiectul a fost adoptat cu 199 de voturi „pentru”, 87 „împotrivă” și 12 „abțineri” și merge acum la promulgare la Cotroceni.

Scandal pe legea pensiilor private

Și așa cum era de așteptat, a ieșit scandal între parlamentarii puterii și cei ai opoziției.

În timpul dezbaterilor, deputatul AUR Călin Matieș a declarat că „PSD, PNL, USR, UDMR încearcă prin toate modurile să ia banii românilor”.

„Dacă plătesc pensie suplimentară, și-mi iau și Pilonul 3 și vreau să-mi asigur o pensie liniștită și nu pot să-mi iau nici banii aceia pentru că domnul Bolojan vor să țină toți banii pentru dânșii.”, a afirmat Călin Mătieș.

Iar Dumitru Coarnă, fost lider al deputaților SOS, a explicat că discriminarea pentru care legea a fost respinsă de CCR se referea la cetățenii bolnavi, în sensul în care doar pacienții oncologici puteau retrage toți banii spre deosebire dec ceilalți bolnavi cronici.

L-a contrazis, însă, președintele Comisiei pentru Muncă din Camera Deputaților, Adrian Solomon. Reprezentantul PSD asusține că cei din opoziție nu înțeleg ce spune .

„Nu vorbim aici despre faptul că ia cineva banii sau nu-i ia. Toată lumea a contribuit la un fond de pensii și pensie trebuie să fie. Iar pensia știm cu toții că vine lunar, nu vine toată odată. Curtea nu vorbește despre discriminare sau nediscriminare între bolnavi, ci despre nediscriminare în ansamblul legii și a corpului cetățenesc. Cetățenii sunt și cei bolnavi și cei sănătoși.”, a declarat deputatul PSD.

Ce schimbări introduce noua lege a pensiilor private

În forma adoptată acum de , tranșa maximă care poate fi retrasă integral din Pilonul 2 la pensionare crește la 30% (de la 25% în varianta ASF), iar plata eșalonată se face pe minimum 8 ani (față de 10 ani în propunerea inițială).

Actul normativ așteptat de 14 ani va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial.

În prezent, beneficiarii pot retrage banii integral sau în 60 de rate, pe parcursul a 5 ani.