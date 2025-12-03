Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a oferit informații importante în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, referitoare la criza apei din Prahova. Aceasta a anunțat că apa a început să intre în Lacul Paltinu, iar prima etapă de tratare s-a încheiat la ora 15:30. Estimările indică faptul că apa va ajunge la operatori în următoarele 25-30 de ore, iar apoi, după încă 48 de ore, va fi disponibilă pentru populație.

“Suntem în punctul în care apa a început să intre în Lacul Paltinu și s-a dat drumul apei din stații, s-a încheiat prima etapă de tratare la ora 15.30. Mai durează undeva la 25-30 de ore până să ajungă la operatori și de acolo mai durează încă 48 de ore.

Deci suntem în calendarul care a fost stabilit de către oamenii tehnici acum două zile. Sperăm să dăm drumul la , să fie apă potabilă luni.

În acest moment, avem discuții, suntem la zi și suntem în contact și cu reprezentanții de la Transelectrica, care s-au mobilizat absolut exemplar și au ținut Sistemul Energetic Național într-o stare stabilă”, a spus ministra.

Cine sunt principalii responsabili pentru criza apei din Prahova

Ministra a anunțat că a trimis Corpul de Control pentru a analiza toate instituțiile implicate în gestionarea situației. O analiză preliminară a documentelor este așteptată vineri, când vor fi făcute publice primele concluzii. Responsabilitatea principală este atribuită și operatorului ESZ.

„Eu am trimis Corpul de Control pentru a avea si un document oficial care să analizeze, practic, toate institutiile care au fost implicate. Și urmează, din câte am discutat cu reprezentanții Corpului de Control, vineri să primim o analiză, măcar preliminară, a documentelor, pentru că sunt foarte multe documente. Sperăm să primim vineri această analiză pentru a putea să dispunem și să facem publice aceste prime concluzii.

Din punctul meu de vedere, este foarte clar, având în vedere că această lucrare a fost gestionată de către ABA, de la Administrația Bazinală de la nivel Buzău-Ialomița, în același timp, apa care ar fi trebuit să fie tratată, operatorul ESZ care ar fi trebuit să se asigure că apa continuă să funcționeze, să ajungă la populație.

Aceste două autorități, de-a lungul acestor luni, nu au luat în considerare riscurile, nu au anunțat autoritățile, nu au luat măsuri pentru rezerve suplimentare, pentru surse alternative de apă.”, a precizat Diana Buzoianu.

Cine ar trebui să demisioneze

În plus, Diana Buzoianu a criticat lipsa de comunicare și prevenție din partea autorităților locale. Aceasta a concluzionat că persoanele implicate direct în implementarea proiectului trebuie să-și dea demisia „de urgență”.

„Nu știu exact cine poate să aibă acest narativ, că a fost surprins de faptul că a plouat.

Cele două autorități trebuiau să vină să spună ‘nu avem capacitatea să facem față la nivel local în situația actuală, să asigurăm apă, dacă plouă’ sau ‘putem să facem față’. Și ei au spus peste tot că pot face față, că nu există niciun fel de problemă și că se va duce apa în continuare către populație. Aici, de fapt, a fost problema crucială, care nu ar fi trebuit să fie niciodată, ar fi putut să fie evitată. Motiv pentru care, în mod evident, persoanele implicate direct în aplicarea acestui proiect trebuie să-și dea o demisie, din punctul meu de vedere, de urgență .”, a conchis ministra Mediului.