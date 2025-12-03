B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Buzoianu, despre criza apei din Prahova: „Sperăm să dăm drumul la apă, să fie apă potabilă luni. Persoanele implicate direct în aplicarea acestui proiect trebuie să-și dea demisia de urgență” (VIDEO)

Diana Buzoianu, despre criza apei din Prahova: „Sperăm să dăm drumul la apă, să fie apă potabilă luni. Persoanele implicate direct în aplicarea acestui proiect trebuie să-și dea demisia de urgență” (VIDEO)

Ana Maria
03 dec. 2025, 17:57
Diana Buzoianu, despre criza apei din Prahova: Sperăm să dăm drumul la apă, să fie apă potabilă luni. Persoanele implicate direct în aplicarea acestui proiect trebuie să-și dea demisia de urgență (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Diana Buzoianu
Cuprins
  1. Cine sunt principalii responsabili pentru criza apei din Prahova
  2. Cine ar trebui să demisioneze

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a oferit informații importante în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, referitoare la criza apei din Prahova. Aceasta a anunțat că apa a început să intre în Lacul Paltinu, iar prima etapă de tratare s-a încheiat la ora 15:30. Estimările indică faptul că apa va ajunge la operatori în următoarele 25-30 de ore, iar apoi, după încă 48 de ore, va fi disponibilă pentru populație.

“Suntem în punctul în care apa a început să intre în Lacul Paltinu și s-a dat drumul apei din stații, s-a încheiat prima etapă de tratare la ora 15.30. Mai durează undeva la 25-30 de ore până să ajungă la operatori și de acolo mai durează încă 48 de ore.

Deci suntem în calendarul care a fost stabilit de către oamenii tehnici acum două zile. Sperăm să dăm drumul la apă, să fie apă potabilă luni.

În acest moment, avem discuții, suntem la zi și suntem în contact și cu reprezentanții de la Transelectrica, care s-au mobilizat absolut exemplar și au ținut Sistemul Energetic Național într-o stare stabilă”, a spus ministra.

Cine sunt principalii responsabili pentru criza apei din Prahova

Ministra a anunțat că a trimis Corpul de Control pentru a analiza toate instituțiile implicate în gestionarea situației. O analiză preliminară a documentelor este așteptată vineri, când vor fi făcute publice primele concluzii. Responsabilitatea principală este atribuită Administrației Bazinale de Apă (ABA) Buzău-Ialomița și operatorului ESZ.

„Eu am trimis Corpul de Control pentru a avea si un document oficial care să analizeze, practic, toate institutiile care au fost implicate. Și urmează, din câte am discutat cu reprezentanții Corpului de Control, vineri să primim o analiză, măcar preliminară, a documentelor, pentru că sunt foarte multe documente. Sperăm să primim vineri această analiză pentru a putea să dispunem și să facem publice aceste prime concluzii.

Din punctul meu de vedere, este foarte clar, având în vedere că această lucrare a fost gestionată de către ABA, de la Administrația Bazinală de la nivel Buzău-Ialomița, în același timp, apa care ar fi trebuit să fie tratată, operatorul ESZ care ar fi trebuit să se asigure că apa continuă să funcționeze, să ajungă la populație.

Aceste două autorități, de-a lungul acestor luni, nu au luat în considerare riscurile, nu au anunțat autoritățile, nu au luat măsuri pentru rezerve suplimentare, pentru surse alternative de apă.”, a precizat Diana Buzoianu.

Cine ar trebui să demisioneze

În plus, Diana Buzoianu a criticat lipsa de comunicare și prevenție din partea autorităților locale. Aceasta a concluzionat că persoanele implicate direct în implementarea proiectului trebuie să-și dea demisia „de urgență”.

„Nu știu exact cine poate să aibă acest narativ, că a fost surprins de faptul că a plouat.

Cele două autorități trebuiau să vină să spună ‘nu avem capacitatea să facem față la nivel local în situația actuală, să asigurăm apă, dacă plouă’ sau ‘putem să facem față’. Și  ei au spus peste tot că pot face față, că nu există niciun fel de problemă și că se va duce apa în continuare către populație. Aici, de fapt, a fost problema crucială, care nu ar fi trebuit să fie niciodată, ar fi putut să fie evitată. Motiv pentru care, în mod evident, persoanele implicate direct în aplicarea acestui proiect trebuie să-și dea o demisie, din punctul meu de vedere, de urgență .”, a conchis ministra Mediului.

Tags:
Citește și...
Parlamentul schimbă programul pentru elevii de clasa a VIII-a. Modificări importante la legea învățământului preuniversitar
Politică
Parlamentul schimbă programul pentru elevii de clasa a VIII-a. Modificări importante la legea învățământului preuniversitar
Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă
Politică
Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă
Alertă în Marea Neagră după detectarea unei drone maritime. Cum au intervenit Forțele Navale Române (VIDEO)
Politică
Alertă în Marea Neagră după detectarea unei drone maritime. Cum au intervenit Forțele Navale Române (VIDEO)
Dreapta pro-europeană se unește în jurul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei
Politică
Dreapta pro-europeană se unește în jurul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei
Nicușor Dan clarifică disputa Voiculescu-Ciucu. Cine a blocat anularea PUZ-urilor de sector (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan clarifică disputa Voiculescu-Ciucu. Cine a blocat anularea PUZ-urilor de sector (VIDEO)
Nicuşor Dan, despre alegerile din Capitală: „Cred că e important să avem un primar care să nu facă pactul cu mafia imobiliară” (VIDEO)
Politică
Nicuşor Dan, despre alegerile din Capitală: „Cred că e important să avem un primar care să nu facă pactul cu mafia imobiliară” (VIDEO)
Ce spune Nicușor Dan despre amenințările lui Putin și ce s-a discutat în CSAT, privind un posibil conflict în Europa: „Noi avem toate scenariile la zi” (VIDEO)
Politică
Ce spune Nicușor Dan despre amenințările lui Putin și ce s-a discutat în CSAT, privind un posibil conflict în Europa: „Noi avem toate scenariile la zi” (VIDEO)
Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române (VIDEO)
Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat” (VIDEO)
Politică
Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat” (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
18:50 - Top 5 modele de rochii de seară pentru sezonul rece
18:33 - Răspunsul ferm al șefului NATO, Mark Rutte, la amenințările lui Vladimir Putin: „Suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar”
18:03 - Caz de corupție în sistemul penitenciar. Pentru ce sunt cercetați angajații închisorii Jilava
17:55 - Parlamentul schimbă programul pentru elevii de clasa a VIII-a. Modificări importante la legea învățământului preuniversitar
17:18 - Protestele încing Balcanii. După sârbi și bulgari, fermierii greci își cer drepturile în stradă
17:08 - Lovitură pentru români! Cu cât va crește factura la gaze după 1 aprilie 2026, când va expira plafonarea
16:49 - Cum poți câștiga 23.000 de euro în doar 100 de zile, în Germania. Condiția este să ai între 25 și 55 de ani
16:36 - Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă
16:35 - Alertă în Marea Neagră după detectarea unei drone maritime. Cum au intervenit Forțele Navale Române (VIDEO)
16:14 - Dreapta pro-europeană se unește în jurul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei