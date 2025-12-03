B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române (VIDEO)

Nicușor Dan, reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 13:51
Nicușor Dan, reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Nicușor Dan: În documentații trebuie să fie prevăzute toate scenariile
  2. Ministra Mediului, explicații în criza apei

Nicușor Dan a avut, miercuri, o reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița, fiind întrebat de reporteri. Sunt autorităţi de control care vor stabili responsabilii, „dar în opinia mea, vinovăţia este la Apele Române”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan: În documentații trebuie să fie prevăzute toate scenariile

„Înțeleg că există un control pentru care vom avea o primă evaluare vineri, în care va fi stabilită situația de fapt. În urma acestei evaluări, o să tragem cu toții niște concluzii.

Eu spun asta de multă vreme, vă aduc aminte că acum 6 luni am avut cumva același lucru la Salina Praid: noi avem niște proiectanți, proiectanții fac niște proiecte, apoi se duc la autorități și ei scriu toți acolo că nu-i niciun pericol. Și se întâmplă niște fenomene și aceste pericole n-au fost prevenite…

Trebuie ca în orice astfel de documentație să fie prevăzute toate scenariile, mai ales când vorbim de apa pentru oameni”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a atras apoi atenția asupra calității oamenilor din instituții: „Va fi un lung proces până să ajungem să avem în instituții, mai ales la poziții de conducere, oameni pe criterii de meritocrație”.

„Evident că trebuie să stabilim vinovaţii. Bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, dar în opinia mea vinovăţia este la Apele Române”, a mai afirmat Dan.

Șeful statului a mai afirmat că despre situaţia din cele două judeţe a discutat mai des cu ministrul Energiei: „Pe partea de energie, în momentul de faţă, lucrurile sunt acoperite”.

Despre faptul că i se cere demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), Nicuşor Dan a declarat: „În primul rând, să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie”.

Ministra Mediului, explicații în criza apei

În Câmpina și mai multe localități din Prahova și Dâmbovița, peste 100.000 de oameni nu mai au apă de vineri, după ce golirea lacului Paltinu a afectat alimentarea. Oamenii primesc apă îmbuteliată din rezerva de stat. Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, acuză șefii de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița și de la Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova SA că au comunicat informații false și au ascuns gravitatea situației. Ministra a cerut demiterea celor doi directori.

Operatorul ESZ spune că a anunțat problemele, dar „nu există niciun document care să confirme acest lucru, către minister în niciun caz”, afirmă Buzoianu, iar administrația bazinală a transmis că „habar n-aveau că există acest risc. Deși au zis că există un risc de turbiditate crescută, nu și-au imaginat că e riscul de a rămâne populația fără apă, că ăsta e un risc care trebuia analizat de operatorul de apă. Aici, într-adevăr, operatorul de apă trebuia să spună că nu poate face față la turbiditate, operatorul de apă s-a spălat pe mâini, n-a mai făcut nimic”.

Tags:
Citește și...
Ce spune Nicușor Dan despre amenințările lui Putin și ce s-a discutat în CSAT, privind un posibil conflict în Europa: „Noi avem toate scenariile la zi” (VIDEO)
Politică
Ce spune Nicușor Dan despre amenințările lui Putin și ce s-a discutat în CSAT, privind un posibil conflict în Europa: „Noi avem toate scenariile la zi” (VIDEO)
Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)
Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat” (VIDEO)
Politică
Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat” (VIDEO)
Cum a devenit Ciprian Ciucu ținta atacurilor PSD, AUR și USR, pe măsură ce a reușit să unească mai multe forțele de dreapta în jurul său
Politică
Cum a devenit Ciprian Ciucu ținta atacurilor PSD, AUR și USR, pe măsură ce a reușit să unească mai multe forțele de dreapta în jurul său
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține
Politică
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține
llie Bolojan, vizită oficială la Viena. Premierul are programată și o întrevedere cu Viktor Orban, la Budapesta
Politică
llie Bolojan, vizită oficială la Viena. Premierul are programată și o întrevedere cu Viktor Orban, la Budapesta
Ciprian Ciucu: „Pot să confirm că Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură”
Politică
Ciprian Ciucu: „Pot să confirm că Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură”
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
Politică
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
Politică
Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”
Politică
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”
Catalin Drula
Ultima oră
15:01 - Ce spune Nicușor Dan despre amenințările lui Putin și ce s-a discutat în CSAT, privind un posibil conflict în Europa: „Noi avem toate scenariile la zi” (VIDEO)
14:56 - Mihai Bendeac, blocat pe o aplicație de dating: „Dar ce am făcut, băi nene?”. Despre ce este vorba
14:47 - Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)
14:29 - Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)
14:20 - Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online
14:15 - Ministrul Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luată în calcul”. Ce se va întâmpla cu TVA din domeniul HoReCa
14:13 - Deutche Welle – RFI, parteneriat pentru combaterea dezinformării
13:43 - Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava sunt acuzați că au vândut droguri deținuților
13:38 - Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat” (VIDEO)
13:13 - Cătălin Botezatu a făcut femeilor cadouri de sute de mii de euro: „Sunt darnic. Nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir”