Nicușor Dan a avut, miercuri, o reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița, fiind întrebat de reporteri. Sunt autorităţi de control care vor stabili responsabilii, „dar în opinia mea, vinovăţia este la Apele Române”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan: În documentații trebuie să fie prevăzute toate scenariile

„Înțeleg că există un control pentru care vom avea o primă evaluare vineri, în care va fi stabilită situația de fapt. În urma acestei evaluări, o să tragem cu toții niște concluzii.

Eu spun asta de multă vreme, vă aduc aminte că acum 6 luni am avut cumva același lucru la Salina Praid: noi avem niște proiectanți, proiectanții fac niște proiecte, apoi se duc la autorități și ei scriu toți acolo că nu-i niciun pericol. Și se întâmplă niște fenomene și aceste pericole n-au fost prevenite…

Trebuie ca în orice astfel de documentație să fie prevăzute toate scenariile, mai ales când vorbim de apa pentru oameni”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a atras apoi atenția asupra calității oamenilor din instituții: „Va fi un lung proces până să ajungem să avem în instituții, mai ales la poziții de conducere, oameni pe criterii de meritocrație”.

„Evident că trebuie să stabilim vinovaţii. Bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, dar în opinia mea vinovăţia este la Apele Române”, a mai afirmat Dan.

Șeful statului a mai afirmat că despre situaţia din cele două judeţe a discutat mai des cu ministrul Energiei: „Pe partea de energie, în momentul de faţă, lucrurile sunt acoperite”.

Despre faptul că i se cere demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), Nicuşor Dan a declarat: „În primul rând, să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie”.

Ministra Mediului, explicații în criza apei

În Câmpina și mai multe localități din Prahova și Dâmbovița, peste 100.000 de oameni nu mai au apă de vineri, după ce golirea lacului Paltinu a afectat alimentarea. Oamenii primesc apă îmbuteliată din rezerva de stat. Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, șefii de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița și de la Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova SA că au comunicat informații false și au ascuns . Ministra a cerut demiterea celor doi directori.

Operatorul ESZ spune că a anunțat problemele, dar „nu există niciun document care să confirme acest lucru, către minister în niciun caz”, afirmă Buzoianu, iar administrația bazinală a transmis că „habar n-aveau că există acest risc. Deși au zis că există un risc de turbiditate crescută, nu și-au imaginat că e riscul de a rămâne populația fără apă, că ăsta e un risc care trebuia analizat de operatorul de apă. Aici, într-adevăr, operatorul de apă trebuia să spună că nu poate face față la turbiditate, operatorul de apă s-a spălat pe mâini, n-a mai făcut nimic”.