B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Buzoianu, „atacată” de AUR. Moțiunea simplă va fi dezbătută astăzi în Parlament

Diana Buzoianu, „atacată” de AUR. Moțiunea simplă va fi dezbătută astăzi în Parlament

Elena Boruz
22 sept. 2025, 12:18
Diana Buzoianu, „atacată” de AUR. Moțiunea simplă va fi dezbătută astăzi în Parlament
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Ce au declarat deputații AUR
  2. Deputații AUR: „Diana Buzoianu a dovedit lipsă de responsabilitate față de interesele României”
  3. Moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Educației a fost respinsă
  4. Ce era prevăzut în moțiunea simplă, depusă împotriva lui Daniel David

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost „atacată” de AUR. Deputații partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” au depus, săptămâna trecută, o moțiune simplă, intitulată „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

În cursul zilei de astăzi, 22 septembrie, moțiunea va fi dezbătută în Parlament, urmând ca miercuri să aibă loc votul. Șansele ca moțiunea să treacă sunt minime, deoarece este nevoie de votul majorității deputaților prezenți, potrivit regulamentului, iar opoziția nu dispune de voturile necesare.

Ce au declarat deputații AUR

În moțiunea de săptămâna trecută, deputații AUR au cerut „un calendar executoriu, cu termene și responsabilități clare, pentru avize, reluarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestor capacități”. Aceasta a fost semnată de 50 de deputați, care acuză că înlocuirea hidrocentralelor cu parcuri fotovoltaice echivalează cu sabotajul intereselor naționale.

„A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile si că pot fi înlocuite pur și simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toți specialiștii din domeniu și să transmiți un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcțiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naționale”, arată textul moțiunii, conform Hotnews.

De asemenea, deputații AUR au declarat faptul că Diana Buzoianu „ignoră în mod deliberat rolul hidrocentralelor în echilibrarea sistemului energetic național”.

„În loc să sprijine reluarea lucrărilor la hidrocentralele aproape finalizate, declarate prin lege drept proiecte de interes public major, ministrul Mediului blochează aceste investiții strategice prin tergiversări administrative și mesaje publice iresponsabile. Ministrul Mediului ignoră în mod deliberat rolul hidrocentralelor în echilibrarea sistemului energetic național, serviciile de sistem pe care acestea le asigură, duratele de viață incomparabil mai mari și reziliența lor la condiții meteo extreme”, se mai arată în textul moțiunii, conform unui comunicat de presă emis de AUR.

Deputații AUR: „Diana Buzoianu a dovedit lipsă de responsabilitate față de interesele României”

În plus, ministrul Mediului a fost acuzat de deputații AUR de „necunoaștere gravă a domeniului pe care îl coordonează”.

„Diana Buzoianu nu a dovedit doar necunoaștere gravă a domeniului pe care îl coordonează, ci și lipsă de responsabilitate față de interesele României. Blocarea hidrocentralelor înseamnă blocarea securității energetice, perpetuarea haosului din sistem și expunerea țării noastre la dependență și la prețuri impuse din exterior.

Prin această moțiune simplă, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor și obligarea guvernului să reia de urgență lucrările, așa cum s-a angajat în fața cetățenilor”, a declarat deputatul AUR, Valeriu Munteanu, în plenul Parlamentului.

Moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Educației a fost respinsă

Nu numai Diana Buzoianu a fost ținta AUR, ci și ministrul Educației, Daniel David, împotriva căruia AUR a depus în data de 10 septembrie o moțiune simplă, prin care a cerut demisia acestuia.

Totuși, este important de știut că moțiunile simple, inițiate de parlamentari, nu pot demite un ministru, în comparație cu moțiunile de cenzură, depuse împotriva Guvernului, care pot duce la căderea lui.

În cazul moțiunii înaintate împotriva lui Daniel David, 132 de senatori au fost prezenți, în total, la vot. Dintre aceștia, 40 au votat „pentru”, iar pentru ca moțiunea să nu fi fost respinsă, era nevoie de cel puțin 62 de voturi.

Ce era prevăzut în moțiunea simplă, depusă împotriva lui Daniel David

„România se află astăzi în fața unei crize fără precedent în domeniul educației. Sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul național de învățământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutală, aplicate prin minciună, manipulare și dispreț față de nevoile reale ale elevilor, părinților și profesorilor.

Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, rezerve cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecințe catastrofale asupra calității educației și asupra stabilității profesiei didactice.

Majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore/săptămână, fără o creștere salarială în cauza reduce drastic timpul disponibil pentru pregătirea orelor, corectarea testelor, relația cu părinții și formarea profesională. Această măsură forțează profesorii titulari să preia ore în mai multe școli, unii ajungând să presteze chiar și în șapte unități diferite, făcând naveta pe distanțe lungi din banii proprii. Cine le decontează aceste cheltuieli?

Coaliția de la guvernare invocă ,,Europa”. În alte state din UE, norma didactică este mai mică decât cea din România. Exemplu: Bulgaria (19 minereu), Cehia (17 minereu), Italia (18 minereu), Polonia (14 minereu), Finlanda (17 minereu).

Sindicatele estimează dispariția a peste 15.000 de posturi prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a titularilor cu normă redusă, ceea ce este o categorie de „concediere mascată” a zeci de mii de specialitate dedicată, cu grad didactic și ani de vechime. Aceasta este cea mai mare lovitură dată profesiei didactice din ultimele decenii. Asta nu este reformă, este o agonie pentru o întreagă breaslă”, se arată în documentul emis de AUR.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)
Politică
Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)
Băsescu, critici pentru PSD-iști și Bolojan: „Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul”. Ce spune despre începutul de mandat al lui Nicușor Dan
Politică
Băsescu, critici pentru PSD-iști și Bolojan: „Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul”. Ce spune despre începutul de mandat al lui Nicușor Dan
Elena Lasconi: Cred că Nicușor Dan are un mandat împotriva șefului DNA
Politică
Elena Lasconi: Cred că Nicușor Dan are un mandat împotriva șefului DNA
Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Politică
Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit
Politică
Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit
Pachetul legislativ privind pensiile magistraților nu are șanse la CCR. Explicațiile fostului judecător constituțional Augustin Zegrean
Politică
Pachetul legislativ privind pensiile magistraților nu are șanse la CCR. Explicațiile fostului judecător constituțional Augustin Zegrean
Guvernul, dat în judecată după ce a depășit termenul pentru organizarea alegerilor din Capitală. Ce candidați ar putea propune partidele
Politică
Guvernul, dat în judecată după ce a depășit termenul pentru organizarea alegerilor din Capitală. Ce candidați ar putea propune partidele
Kelemen Hunor explică necesitatea menținerii plafonării prețurilor la alimente. Oamenii se simt mai protejați
Politică
Kelemen Hunor explică necesitatea menținerii plafonării prețurilor la alimente. Oamenii se simt mai protejați
Consilierul lui Bolojan propune desființarea ANAF. Cum răspunde ministrul Finanțelor
Politică
Consilierul lui Bolojan propune desființarea ANAF. Cum răspunde ministrul Finanțelor
Criza bugetară crește riscul ca spitalele să rămână fără tratamente. Ministrul Alexandru Rogobete: Monitorizăm situația și facem toate eforturile să nu existe lipsuri
Politică
Criza bugetară crește riscul ca spitalele să rămână fără tratamente. Ministrul Alexandru Rogobete: Monitorizăm situația și facem toate eforturile să nu existe lipsuri
Ultima oră
15:31 - Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)
15:30 - Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
15:29 - Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis
15:14 - Mare atenție! Acestea sunt zilele în care nu este bine să retragi bani de la bancomat: „Ar trebui să faceți asta”
14:56 - Kamara, momente dificile: „De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele”. Cu ce probleme se confruntă
14:53 - Carmen Tănase, mărturisiri spectaculoase: „Eu n-am vrut să mă fac actriță”. Ce rol nu ar putea interpreta niciodată
14:47 - „Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
14:44 - România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
14:30 - Florin Ristei, despre relația cu fratele său, Dan: „Ne vedem rar”. Cum se înțeleg cei doi
14:29 - Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)