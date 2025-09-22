Diana Buzoianu, , a fost „atacată” de AUR. Deputații partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” au depus, săptămâna trecută, o moțiune simplă, intitulată „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

În cursul zilei de astăzi, 22 septembrie, moțiunea va fi dezbătută în Parlament, urmând ca miercuri să aibă loc votul. Șansele ca moțiunea să treacă sunt minime, deoarece este nevoie de votul majorității deputaților prezenți, potrivit regulamentului, iar opoziția nu dispune de voturile necesare.

Ce au declarat deputații AUR

În moțiunea de săptămâna trecută, deputații AUR au cerut „un calendar executoriu, cu termene și responsabilități clare, pentru avize, reluarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestor capacități”. Aceasta a fost semnată de 50 de deputați, care acuză că înlocuirea hidrocentralelor cu parcuri fotovoltaice echivalează cu sabotajul intereselor naționale.

„A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile si că pot fi înlocuite pur și simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toți specialiștii din domeniu și să transmiți un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcțiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naționale”, arată textul moțiunii, conform

De asemenea, deputații AUR au declarat faptul că Diana Buzoianu „ignoră în mod deliberat rolul hidrocentralelor în echilibrarea sistemului energetic național”.

„În loc să sprijine reluarea lucrărilor la hidrocentralele aproape finalizate, declarate prin lege drept proiecte de interes public major, ministrul Mediului blochează aceste investiții strategice prin tergiversări administrative și mesaje publice iresponsabile. Ministrul Mediului ignoră în mod deliberat rolul hidrocentralelor în echilibrarea sistemului energetic național, serviciile de sistem pe care acestea le asigură, duratele de viață incomparabil mai mari și reziliența lor la condiții meteo extreme”, se mai arată în textul moțiunii, conform unui

Deputații AUR: „Diana Buzoianu a dovedit lipsă de responsabilitate față de interesele României”

În plus, ministrul Mediului a fost acuzat de deputații AUR de „necunoaștere gravă a domeniului pe care îl coordonează”.

„Diana Buzoianu nu a dovedit doar necunoaștere gravă a domeniului pe care îl coordonează, ci și lipsă de responsabilitate față de interesele României. Blocarea hidrocentralelor înseamnă blocarea securității energetice, perpetuarea haosului din sistem și expunerea țării noastre la dependență și la prețuri impuse din exterior.

Prin această moțiune simplă, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor și obligarea guvernului să reia de urgență lucrările, așa cum s-a angajat în fața cetățenilor”, a declarat deputatul AUR, Valeriu Munteanu, în plenul Parlamentului.

Moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Educației a fost respinsă

Nu numai Diana Buzoianu a fost ținta AUR, ci și , împotriva căruia AUR a depus în data de 10 septembrie o moțiune simplă, prin care a cerut demisia acestuia.

Totuși, este important de știut că moțiunile simple, inițiate de parlamentari, nu pot demite un ministru, în comparație cu moțiunile de cenzură, depuse împotriva Guvernului, care pot duce la căderea lui.

În cazul moțiunii înaintate împotriva lui Daniel David, 132 de senatori au fost prezenți, în total, la vot. Dintre aceștia, 40 au votat „pentru”, iar pentru ca moțiunea să nu fi fost respinsă, era nevoie de cel puțin 62 de voturi.

Ce era prevăzut în moțiunea simplă, depusă împotriva lui Daniel David

„România se află astăzi în fața unei crize fără precedent în domeniul educației. Sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul național de învățământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutală, aplicate prin minciună, manipulare și dispreț față de nevoile reale ale elevilor, părinților și profesorilor.

Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, rezerve cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecințe catastrofale asupra calității educației și asupra stabilității profesiei didactice.

Majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore/săptămână, fără o creștere salarială în cauza reduce drastic timpul disponibil pentru pregătirea orelor, corectarea testelor, relația cu părinții și formarea profesională. Această măsură forțează profesorii titulari să preia ore în mai multe școli, unii ajungând să presteze chiar și în șapte unități diferite, făcând naveta pe distanțe lungi din banii proprii. Cine le decontează aceste cheltuieli?

Coaliția de la guvernare invocă ,,Europa”. În alte state din UE, norma didactică este mai mică decât cea din România. Exemplu: Bulgaria (19 minereu), Cehia (17 minereu), Italia (18 minereu), Polonia (14 minereu), Finlanda (17 minereu).

Sindicatele estimează dispariția a peste 15.000 de posturi prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a titularilor cu normă redusă, ceea ce este o categorie de „concediere mascată” a zeci de mii de specialitate dedicată, cu grad didactic și ani de vechime. Aceasta este cea mai mare lovitură dată profesiei didactice din ultimele decenii. Asta nu este reformă, este o agonie pentru o întreagă breaslă”, se arată în documentul emis de AUR.