Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a numit noul director al Administrației Naționale Apele Române (ANAR), după demiterea din funcție a lui Sorin Lucaci.
Decizia demiterii fostului șef al ANAR a venit în urma mai multor nemulțumiri pe care ministra și le-a exprimat, într-un interviu, acordat vineri.
Diana Buzoianu a precizat că noul director interimar al ANAR va fi Florin Ghiță, care timp de aproape un deceniu a fost șef de Serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea SGA Ilfov-București.
Aceasta consideră că Ghiță este omul potrivit care poate duce lucrurile pe un făgaș normal la ANAR, având în vedere că el este un om „care a lucrat în teren”.
„Am decis să dăm o Direcție nouă la Apele Române. Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat foarte clar de transparență, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Este vorba de domnul Florin Ghiță, care a fost din 2014 până în 2023 șef de Serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea SGA Ilfov-București. Deci un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri (Administrație Bazinală de Apă n.r) și SGA-uri (Sistem de Gospodărire a Apelor n.r). Un om care din 2023 are calitatea de inginer șef al aceleiași Administrații din București-Ilfov”, a declarat Diana Buzoianu într-o conferință de presă.
Buzoianu a explicat că una dintre prioritățile pe care Ministerul Mediului le are este reorganizarea, eficientizarea și reforma Apele Române, după ce, în decursul ultimilor ani, au existat mai multe nereguli în cadrul instituției.
„Noi ne dorim ca povestea instituției Apele Române să fie o poveste care să dea speranță că lucrurile se pot schimba, deși au fost făcute foarte multe nereguli în ultimii ani în această instituție. De undeva lucrurile trebuie să pornească, să fie îmbunătățite, iar astăzi este momentul în care facem primul pas pentru reorganizarea și eficientizarea și reforma Apele Române, o reformă care, de altfel, am spus că va fi o prioritate a Ministerului Mediului în perioada următoare”, a adăugat ministra.
În plus, ministrul Mediului a explicat că a existat o sumă foarte mare de bani care nu a fost folosită în avantajul și pentru dezvoltarea „infrastructurii absolut esențiale ca oamenii să fie în siguranță”.
„Am avut mai multe analize de-a lungul timpului pe care le-am adus inclusiv în spațiul public, în atenția publică, cu privire la fondurile europene care au fost ratate. Vorbim de peste 300 de milioane de euro care nu au mai fost folosite, bani care s-ar fi putut transforma în sute de kilometri de diguri, bani care s-ar fi putut transforma în baraje, în poldere, infrastructura absolut esențială ca oamenii să fie în siguranță. Am văzut deja că în fiecare an avem inundații în urma cărora oamenii își pierd viețile, comunități întregi sunt distruse, iar în acest context nu putem accepta faptul că au fost pierdute peste 300 de milioane de euro. Știm cu toții discuția, inclusiv de la Praid, faptul că până în momentul de față nu există, practic, niciun fel de explicație de ce în planurile de management de risc inundarea Salinei Praid era considerată cu un risc moderat, asta în contextul în care deja de mai multe ori fuseseră inundații, una foarte mare, în 2023, în exact același an în care a fost ulterior modificat planul de risc la inundații, exact pe pentru zona respectivă”, a mai explicat ministra Mediului în cadrul conferință.