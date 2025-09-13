Diana Buzoianu, , a numit noul director al Administrației Naționale Apele Române (ANAR), după

Decizia demiterii fostului șef al ANAR a venit în urma mai multor nemulțumiri pe care ministra și le-a exprimat, într-un interviu, acordat vineri.

Cine va fi noul director al ANAR

Diana Buzoianu a precizat că noul director interimar al ANAR va fi Florin Ghiță, care timp de aproape un deceniu a fost șef de Serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea SGA Ilfov-București.

Aceasta consideră că Ghiță este omul potrivit care poate duce lucrurile pe un făgaș normal la ANAR, având în vedere că el este un om „care a lucrat în teren”.

„Am decis să dăm o Direcție nouă la Apele Române. Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat foarte clar de transparență, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Este vorba de domnul Florin Ghiță, care a fost din 2014 până în 2023 șef de Serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea SGA Ilfov-București. Deci un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri (Administrație Bazinală de Apă n.r) și SGA-uri (Sistem de Gospodărire a Apelor n.r). Un om care din 2023 are calitatea de inginer șef al aceleiași Administrații din București-Ilfov”, a declarat Diana Buzoianu într-o

Diana Buzoianu: „Au fost foarte multe nereguli în ultimii ani”

Buzoianu a explicat că una dintre prioritățile pe care Ministerul Mediului le are este reorganizarea, eficientizarea și reforma Apele Române, după ce, în decursul ultimilor ani, au existat mai multe nereguli în cadrul instituției.

„Noi ne dorim ca povestea instituției Apele Române să fie o poveste care să dea speranță că lucrurile se pot schimba, deși au fost făcute foarte multe nereguli în ultimii ani în această instituție. De undeva lucrurile trebuie să pornească, să fie îmbunătățite, iar astăzi este momentul în care facem primul pas pentru reorganizarea și eficientizarea și reforma Apele Române, o reformă care, de altfel, am spus că va fi o prioritate a Ministerului Mediului în perioada următoare”, a adăugat ministra.

Ministrul Mediului: „Vorbim de peste 300 de milioane de euro care nu au fost folosite”

În plus, ministrul Mediului a explicat că a existat o sumă foarte mare de bani care nu a fost folosită în avantajul și pentru dezvoltarea „infrastructurii absolut esențiale ca oamenii să fie în siguranță”.