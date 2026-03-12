B1 Inregistrari!
Diana Șoșoacă a decis: România a intrat în război. A mai decis și altădată, dar acum suntem în război și cu Iranul și cu Rusia (VIDEO)

Adrian A
12 mart. 2026, 13:26
Diana Șoșoacă a decis: România a intrat în război. A mai decis și altădată, dar acum suntem în război și cu Iranul și cu Rusia (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook
Diana Șoșoacă își duce propaganda mai departe. „România a devenit stat beligerant. Ne aflăm în centrul celui de-Al Treilea Război Mondial”, zice Șoșoacă la Russia Today.

Iar ne vede Șoșoacă în război

Crezând că are vaste cunoștințe geopolitice, Diana Șoșoacă a făcut repede un rezumat al poziției României în evenimentele din ultimul timp din Orientul Mijlociu. A tras linie, a adunat și i-a ieșit așa:

„Suntem într-o situație extrem de periculoasă. Cred că ne aflăm în centrul celui de-al Treilea Război Mondial și suntem folosiți. Românii vor fi folosiți pentru a ataca Iranul și Rusia. Aceasta va fi cea mai periculoasă situație pentru România și mulți oameni vor decide să părăsească țara.

Avem deja aproximativ 10 milioane de români plecați în străinătate, adică aproape jumătate din populație. Acum vor pleca și mai mulți. Am vorbit cu mulți tineri care spun că vor părăsi țara pentru că nu vor să fie uciși într-un război care nu este al nostru.”, a declarat Șoșoacă.

Șoșoacă este sigură (nu știm pe ce considerente) că echipamentele militare americane de pe teritoriul României ar putea fi folosite pentru a ataca Iran sau Rusia.

„România are 13 baze militare ale SUA și NATO, dar știm că NATO înseamnă, în realitate, Statele Unite. Suntem într-o situație foarte periculoasă, pentru că am văzut că Iranul a atacat baze militare care aparțin Statelor Unite sau Israelului.

Acum, în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, nu în Parlament, ci în acest Consiliu, s-a decis să li se permită americanilor să folosească baza militară de la Kogălniceanu pentru Iran.

Dar aceasta nu este singura bază militară care aduce pericol în această regiune, inclusiv în raport cu Rusia. Avem și baza militară de la Deveselu, unde există așa-numitul scut pentru Iran, dar acesta nu este un scut, ci o armă care poate fi folosită pentru a ataca Iranul.

Așa-zisul președinte al României a anunțat Parlamentul că vom intra în război pentru că vom deveni stat beligerant, deoarece le-am permis americanilor să atace Iranul.”, a declarat europarlamentarul SOS România.

Cum era cu războiul cu Rusia

Acum un an, cam tot pe vremea asta, România era împinsă spre un alt război. Atunci nu era SUA, era UE. Și nu era Iran, era Rusia. ;i nu era Nicu;or, era Bolojan. Dar discursul Dianei Șoșoacă era același.

„La întâlnirile pe care le-am avut cu preşedintele interimar Bolojan s-a ajuns la un acord, în sensul că România nu va trimite trupe în Ucraina.

Partea suveranistă a militat pentru pace, iar domnul Bolojan a menţionat că nu va trimite trupe în Ucraina şi că va face tot ce-i stă în putinţă să fie pace, dar depinde ce i se va spune de la Bruxelles.

Deci, îmi este foarte clar că domnul Bolojan nu poate să treacă de acea categorie a sclavilor în faţa stăpânilor. Uniunea Europeană va intra în război, nu numai cu Federaţia Rusă, ci şi cu SUA, pentru că preşedintele SUA, Donald Trump, a menţionat foarte clar că va lupta împotriva tuturor celor care vor dori să continue războiul ruso-ucrainean, în condiţiile în care s-a ajuns la o înţelegere cu Federaţia Rusă.
În acest moment România este pusă, prin intermediul preşedintelui Bolojan, să înceapă un război împotriva Federaţiei Ruse, împotriva SUA şi, bineînţeles, împotriva Chinei.”, clama Diana Șoșoacă în martie anul trecut.
