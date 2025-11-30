B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu: „Bucureștiul trebuie să devină o Capitală culturală vie, modernă și deschisă comunității”. Ce direcții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru reforma culturii locale

Ciprian Ciucu: „Bucureștiul trebuie să devină o Capitală culturală vie, modernă și deschisă comunității”. Ce direcții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru reforma culturii locale

B1.ro
30 nov. 2025, 08:34
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul trebuie să devină o Capitală culturală vie, modernă și deschisă comunității”. Ce direcții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru reforma culturii locale
Sursa Foto: Facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Care sunt principalele direcții de acțiune pe care și le propune Ciucu pentru cultura din București
  3. Ce evenimente culturale propune Ciprian Ciucu să aibă loc în București
Ciprian Ciucu are planuri mari pentru Primăria Capitalei, unul dintre acestea vizând direct cultura și accesul bucureștenilor la activități culturale. Într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, Ciprian Ciucu a vorbit despre strategiile pe care le-ar adopta la Primăria Capitalei, astfel încât Bucureștiul să valorice adevăratul său potențial atunci când vine vorba de artă.
„Bucureștiul trebuie să devină o Capitală culturală vie, modernă și deschisă comunității!
Are nevoie de o cultură care nu trăiește doar în instituții, ci și în cartiere, în comunități și în viața de zi cu zi a oamenilor.
Plecăm de la direcțiile din Strategia Culturală a orașului și de la un principiu simplu: cultura nu este un cost, ci o investiție în identitatea și în coeziunea socială a Capitalei.
Cultura trebuie să fie organizată, accesibilă, relevantă pentru oameni și capabilă să se autosusțină parțial prin proiecte inteligente, nu doar prin subvenții. Trebuie să contribuie la spiritul comunitar, de apartenență la oraș.
În acest moment, oferta culturală a instituțiilor noastre este mult sub cererea bucureștenilor. Principalul motiv este că sălile de teatru și de spectacole sunt mici și neîncăpătoare.
Îmi doresc să avem un oraș în care cultura devine un motor de dezvoltare urbană, un liant între cartiere și o scenă permanentă pentru artiști.
Bucureștiul își valorifică patrimoniul, spațiile publice și diversitatea pentru a crea un ecosistem cultural modern, bine gestionat și atractiv pentru locuitori și turiști.
Avem nevoie de instituții culturale moderne și deschise, cu programe adaptate către publicul local, nu doar către evenimente punctuale”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Care sunt principalele direcții de acțiune pe care și le propune Ciucu pentru cultura din București

Ciprian Ciucu își propune transparentizarea organizării activităților culturale, precum și digitalizarea acestui domeniu, astfel încât lumea să aibă acces la spectacole, expoziții sau chiar arhive, printr-un simplu click. De asemenea, candidatul la Primăria Capitalei consideră important ca astfel de evenimente să nu se desfășoare, cu precădere, într-o singură zonă a Bucureștiului, ci în diverse cartiere, astfel încât să faciliteze accesului oamenilor la artă și cultură, indiferentă de zona în care ei locuiesc.
„Principalele direcții de acțiune:
  • Transparență, profesionalizare și management cultural stabil, orientat spre rezultate;
  • Digitalizarea programelor și acces online la spectacole, expoziții și arhive;
  • Instituțiile trebuie să devină centre comunitare culturale reale, nu doar săli de spectacole.
  • Cultura care ajunge în cartiere:
Cultura trebuie adusă acolo unde trăiesc oamenii prin organizarea de evenimente specifice, cu tematică distinctă, în fiecare mare cartier.
Pot fi organizate, pe modelul dezvoltat în Sectorul 6, evenimente care să se autosusțină financiar, pe scene mobile de cartier pentru concerte, teatru, stand-up, dans”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Ce evenimente culturale propune Ciprian Ciucu să aibă loc în București

Ciprian Ciucu a venit cu o listă de evenimente care ar putea avea loc în București, din mai multe arii culturale și care se pretează pentru organizarea în mai multe zone ale orașului. Candidatul la Primăria Capitalei propune și o serie de evenimente autofinanțate, ceea ce ar fi un plus pentru viața culturală a bucureștenilor, fără însă a depinde de bugetul și posibilitatea administrației locale de a le susține.

„Principalele direcții de acțiune:
  • Organizarea de festivaluri locale pe bulevarde sau în parcuri (ex. modelul Parcul Liniei – evenimente comunitare curate, ordonate, cu buget controlat);
  • Organizare de seri de film în aer liber în zone precum Drumul Taberei, Militari, Colentina, Titan, Vitan;
  • Evenimente gastronomice locale, care să pună în valoare tradiția urbană a Bucureștiului;
  • Evenimente pentru comunitate, care se autosusțin financiar.
În logica bunei administrări, evenimentele culturale trebuie să își acopere o parte semnificativă din costuri:
  1. evenimente de tip street-market (arte, design, produse locale) cu taxă de participare pentru comercianți;
  2. festivaluri tematice (jazz, teatru de stradă, arhitectură, design urban) cu sponsori privați, parteneriate și co-finanțare;
  3. târguri creative, cu închirierea standurilor, fără costuri ascunse pentru Primărie;
  4. evenimente cultural-sportive (ex. alergări urbane, tururi ghidate, plimbări tematice) finanțate din taxe de participare și sponsorizări;
  5. programe de tip „adoptă un eveniment” – companiile sprijină activități culturale în cartiere, în schimbul unei vizibilități controlate și reglementate”, a mai scris candidatul la Primăria Capitalei.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu: „Aerul este irespirabil în București”. Ce măsuri propune candidatul la Primăria Capitalei pentru reducerea poluării
Politică
Ciprian Ciucu: „Aerul este irespirabil în București”. Ce măsuri propune candidatul la Primăria Capitalei pentru reducerea poluării
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ce soluții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru consolidarea eficientă a clădirilor cu risc de prăbușire
Politică
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ce soluții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru consolidarea eficientă a clădirilor cu risc de prăbușire
Guvernul a aprobat ultima rectificare bugetară din 2025. Ministerele de la care s-au făcut cele mai mari tăieri
Politică
Guvernul a aprobat ultima rectificare bugetară din 2025. Ministerele de la care s-au făcut cele mai mari tăieri
Europa se pregătește să trimită astronauți pe Lună. Cum va influența această viziune prezența Europei în spațiu
Politică
Europa se pregătește să trimită astronauți pe Lună. Cum va influența această viziune prezența Europei în spațiu
CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
Politică
CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)
Politică
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)
Plecarea lui Moșteanu de la Apărare. Stelian Tănase: „A fost făcut!” Ce e în spatele scandalului (VIDEO EXCLUSIV)
Politică
Plecarea lui Moșteanu de la Apărare. Stelian Tănase: „A fost făcut!” Ce e în spatele scandalului (VIDEO EXCLUSIV)
Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
Politică
Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul
Politică
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Politică
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Catalin Drula
Ultima oră
10:17 - Vremea astăzi, 30 noiembrie. Ploi și înnorări în cea mai mare parte a țării. Regiunea unde temperaturile nu vor depăși 4 grade Celsius
09:43 - Studiu: Jocurile video, adicția cu care se confruntă mai mult de jumătate dintre adolescenții români / Copiii iau contact cu alcoolul și tutunul de la vârste tot mai fragede
09:05 - Ce ascundea planul de pace negociat de Rusia și SUA. Terminarea războiului din Ucraina, pe locul doi în topul priorităților lui Trump
00:04 - O tânără din Brazilia, impresionată total de repetițiile paradei de Ziua Națională: „Îmi place foarte mult România”
23:34 - Liviu Vârciu revine în atenția publicului cu un mesaj care îi vizează pe toți bărbații. Ce le cere să evite cu orice preț
22:59 - Situaţia de la barajul Paltinu este critică. Apele Române cer declararea stării de urgență în Prahova: „Alimentarea cu apă rămâne temporar întreruptă” (VIDEO)
22:21 - A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
21:54 - O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
21:16 - Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
20:39 - Cum se bucură românii de minivacanța de 1 Decembrie. Stațiunile din țară sunt pline de turiști și petreceri de iarnă