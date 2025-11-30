Ciprian Ciucu are planuri mari pentru Primăria Capitalei, unul dintre acestea vizând direct cultura și accesul bucureștenilor la activități culturale. Într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, Ciprian Ciucu a vorbit despre strategiile pe care le-ar adopta la Primăria Capitalei, astfel încât Bucureștiul să valorice adevăratul său potențial atunci când vine vorba de artă. „Bucureștiul trebuie să devină o Capitală culturală vie, modernă și deschisă comunității!

Are nevoie de o cultură care nu trăiește doar în instituții, ci și în cartiere, în comunități și în viața de zi cu zi a oamenilor.

Plecăm de la direcțiile din Strategia Culturală a orașului și de la un principiu simplu: cultura nu este un cost, ci o investiție în identitatea și în coeziunea socială a Capitalei.

Cultura trebuie să fie organizată, accesibilă, relevantă pentru oameni și capabilă să se autosusțină parțial prin proiecte inteligente, nu doar prin subvenții. Trebuie să contribuie la spiritul comunitar, de apartenență la oraș.

În acest moment, oferta culturală a instituțiilor noastre este mult sub cererea bucureștenilor. Principalul motiv este că sălile de teatru și de spectacole sunt mici și neîncăpătoare.

Îmi doresc să avem un oraș în care cultura devine un motor de dezvoltare urbană, un liant între cartiere și o scenă permanentă pentru artiști.

Bucureștiul își valorifică patrimoniul, spațiile publice și diversitatea pentru a crea un ecosistem cultural modern, bine gestionat și atractiv pentru locuitori și turiști.

Avem nevoie de instituții culturale moderne și deschise, cu programe adaptate către publicul local, nu doar către evenimente punctuale”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Care sunt principalele direcții de acțiune pe care și le propune Ciucu pentru cultura din București

Ciprian Ciucu își propune transparentizarea organizării activităților culturale, precum și digitalizarea acestui domeniu, astfel încât lumea să aibă acces la spectacole, expoziții sau chiar arhive, printr-un simplu click. De asemenea, candidatul la consideră important ca astfel de evenimente să nu se desfășoare, cu precădere, într-o singură zonă a Bucureștiului, ci în diverse cartiere, astfel încât să faciliteze accesului oamenilor la artă și cultură, indiferentă de zona în care ei locuiesc.

„Principalele direcții de acțiune:

Transparență, profesionalizare și management cultural stabil, orientat spre rezultate;

Digitalizarea programelor și acces online la spectacole, și arhive;

Instituțiile trebuie să devină centre comunitare culturale reale, nu doar săli de spectacole.

Cultura care ajunge în cartiere:

Cultura trebuie adusă acolo unde trăiesc oamenii prin organizarea de evenimente specifice, cu tematică distinctă, în fiecare mare cartier.

Pot fi organizate, pe modelul dezvoltat în Sectorul 6, evenimente care să se autosusțină financiar, pe scene mobile de cartier pentru concerte, teatru, stand-up, dans”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Ce evenimente culturale propune Ciprian Ciucu să aibă loc în București

Ciprian Ciucu a venit cu o listă de evenimente care ar putea avea loc în București, din mai multe arii culturale și care se pretează pentru organizarea în mai multe zone ale orașului. Candidatul la Primăria Capitalei propune și o serie de evenimente autofinanțate, ceea ce ar fi un plus pentru viața culturală a bucureștenilor, fără însă a depinde de bugetul și posibilitatea administrației locale de a le susține.

„Principalele direcții de acțiune:

Organizarea de festivaluri locale pe bulevarde sau în parcuri (ex. modelul Parcul Liniei – evenimente comunitare curate, ordonate, cu buget controlat);

Organizare de seri de film în aer liber în zone precum Drumul Taberei, Militari, Colentina, Titan, Vitan;

Evenimente gastronomice locale, care să pună în valoare tradiția urbană a Bucureștiului;

Evenimente pentru comunitate, care se autosusțin financiar.

În logica bunei administrări, evenimentele culturale trebuie să își acopere o parte semnificativă din costuri: