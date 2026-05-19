Sindicaliştii din Finanţe anunță primele proteste dintr-o serie programată pentru următoarele două luni, nemulțumiți de direcția noii legi a salarizării. Sindicaliștii susțin că activitatea finanțiștilor presupune responsabilități speciale și cer un regim salarial diferențiat pentru această categorie profesională.

Prima acțiune de protest va avea loc miercuri, în fața sediului Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din București.

De ce ies sindicaliștii în stradă

Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC a anunțat că protestul se va desfășura între orele 16:30 și 17:30, în afara programului de lucru. Reprezentanții sindicatului spun că au ales această variantă pentru a evita blocarea activității instituției și pentru a nu afecta contribuabilii sau mediul economic.

„Acţiunea se va desfăşura în afara programului de lucru, din respect faţă de contribuabili şi faţă de importanţa activităţii desfăşurate de angajaţii sistemului financiar-fiscal. Exprimarea nemulţumirilor noastre nu va afecta în niciun fel activitatea cetăţenilor sau a mediului economic”, au transmis sindicaliștii.

Principala revendicare vizează introducerea unei grile salariale distincte pentru angajații din Finanțe în noua lege a salarizării. cer și recunoașterea specificului profesional al finanțiștilor, precum și compensarea salarială pentru restricțiile și incompatibilitățile impuse acestei categorii.

De ce au ales sindicaliștii sediul DGAMC pentru primul protest

Reprezentanții SindFISC spun că Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili reprezintă una dintre cele mai importante structuri din cadrul . Instituția gestionează un număr redus de contribuabili, însă aceștia generează o parte importantă din veniturile colectate la bugetul de stat.

„Specialiştii DGAMC desfăşoară activităţi de complexitate maximă: controale fiscale în materia preţurilor de transfer, verificarea tranzacţiilor intra-grup, analiza de risc fiscal şi administrarea unor contribuabili cu structuri juridice şi financiare sofisticate. Rezultatele muncii lor se măsoară în miliarde de lei aduse la bugetul consolidat al statului”, au precizat sindicaliștii, potrivit HotNews.

Aceștia afirmă că alegerea sediului DGAMC pentru debutul protestelor are rol simbolic și reflectă importanța activității desfășurate de angajații din această structură.

Ce avertisment transmit angajații ANAF

Sindicaliștii susțin că îngrijorările au crescut după întârzierea publicării formei oficiale a noii legi a salarizării și după apariția unor informații considerate dezavantajoase pentru finanțiști.

„Pe parcursul următoarelor 60 de zile, SindFISC va organiza acţiuni de protest la nivel central şi teritorial, vizând instituţiile din sistemul (…) În funcţie de evoluţia negocierilor, nu excludem declanşarea conflictului colectiv de muncă”, se mai arată în comunicatul transmis de sindicat.