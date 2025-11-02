B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Disputele din coaliția de guvernare dau avânt populiștilor. Partidul AUR își consolidează poziția în preferințele alegătorilor români (Sondaj)

Disputele din coaliția de guvernare dau avânt populiștilor. Partidul AUR își consolidează poziția în preferințele alegătorilor români (Sondaj)

Adrian Teampău
02 nov. 2025, 18:01
Disputele din coaliția de guvernare dau avânt populiștilor. Partidul AUR își consolidează poziția în preferințele alegătorilor români (Sondaj)
Sondaj Sursa foto: B1tv
Cuprins
  1. Partidul AUR, favorit în sondaje
  2. Susținătorii lui Bolojan pierd încrederea românilor
  3. Suspendarea președintelui, temă impusă de Partidul AUR
  4. Ce cred românii despre cazul Călin Georgescu
  5. Concluziile autorilor cercetării sociologice

Partidul AUR conduce în preferințele alegătorilor români, conform ultimului sondaj de opinie realizat de CURS. Formațiunea condusă de George Simion ar câștiga alegerile parlamentare, dacă ar fi organizate săptămâna viitoare.

Partidul AUR, favorit în sondaje

Austeritatea impusă populației, concomitent cu lipsa măsurilor menite să elimine sinecurile și privilegiile clientelei politice, schimbă preferințele alegătorilor români. Sondajele de opinie arată că partidul AUR își consolidează poziția de lider în rândul românilor.

Politica guvernului Bolojan, centrată pe plasarea poverii fiscale destinată recuperării deficitului exclusiv pe umerii cetățenilor are consecințe asupra alegătorilor. Peste toate acestea se adaugă lipsa unei perspective referitoare la finalizarea crizei și a unui program de țară, precum și certurile nesfârșite din coaliție.

Peste o treime dintre români ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament şi aproape 50% înclină spre suspendarea preşedintelui Nicușor Dan, relevă un sondaj CURS. De asemenea, se observă un reviriment al POT, partidul asociat la alegeri cu Călin Georgescu.

Cercetarea a fost realizată în perioada 14-26 octombrie, pe un eşantion reprezentativ de 1.036 de respondenţi adulţi. Aceștia au participat la interviuri faţă în faţă, la domiciliu. Eşantionul a fost probabilist, multistadial şi stratificat iar marja maximă de eroare este de ą3% la un nivel de încredere de 95%.

Sondaj

Susținătorii lui Bolojan pierd încrederea românilor

Conform ultimului sondaj CURS, peste o treime dintre români ar vota cu AUR (35%) dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Cercetarea mai arată că 24% dintre alegători și-ar da voturile PSD, iar 15% ar alege PNL. USR este cotat cu doar 10%. Pe locul următor se clasează Partidul Oamenilor Tineri (POT), constant, cu 7%. UDMR și SOS ar obține câte 4%, mai indică analiza.

În luna septembrie sondajul arăta următoarea situație: Partidul AUR – 34% din voturi, PSD – 23%, iar PNL 16%. USR era cotat cu 12%, în timp ce UDMR și SOS România aveau câte 5%. POT era cotat cu 3%, iar alte formațiuni 2%.

Comparând ultimele două luni, observăm că AUR a câștigat un procent, la fel ca și PSD, iar POT a crescut de la 3 la 7%. Surprinzătoare este creșterea POT, raportat la precedenta cercetare sociologică, având susținerea alegătorilor tineri și a celor neafiliați politic. De partea cealaltă, PNL și USR, partide care și-au asumat susținerea necondiționată pentru politica de austeritate a premierului Bolojan pierd din procente.

„Rezultatele confirmă o stabilitate a competiţiei între principalele partide, dar şi ascensiunea unei noi formaţiuni care atrage votanţii nehotărâţi şi tineri”, se menţionează în sondaj.

Suspendarea președintelui, temă impusă de Partidul AUR

Sondajul de opinie a analizat și un eventual scenariu de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Discuțiile referitoare la acest subiect au apărut în spațiul public, având la origine politicieni din Partidul AUR. Sondajul arată că 49% dintre respondenţi ar fi înclinați spre o astfel de măsură. Alți 41% se opun unei eventuale suspendări, iar 10% nu au nici o opinie.

Măsurătorile indică faptul că 22% dintre români susțin puternic suspendarea, în vreme ce 27% o susţin într-o oarecare măsură. De partea cealaltă, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic.

„Datele arată că subiectul generează o polarizare semnificativă a electoratului, cu o uşoară predominanţă a celor favorabili demersului”, precizează casa de sondare.

Corelate, intenția de vot şi poziţionarea faţă de suspendarea preşedintelui arată diferenţe clare între electoratul partidelor:

  • 75,2% dintre votanţii AUR şi 72,2% dintre votanţii POT susţin posibila suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan;
  • 40,6% dintre votanţii PSD şi 25,4% dintre votanţii PNL ar sprijini, de asemenea, o astfel de inițiativă.

Ce cred românii despre cazul Călin Georgescu

Întrebaţi despre trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru atentat asupra ordinii constituţionale, 22% dintre respondenţi cred că există dovezi suficiente. Alți 37% consideră că dovezile sunt insuficiente. Procentul acestora este la egalitate (37%) cu cel al persoanelor care spun că nu dețin deţin suficiente informaţii pentru a se pronunţa.

Rezultatele sugerează că o mare parte a publicului nu are încă o opinie clară în privinţa cazului. Acest lucru indică incertitudine şi prudenţă în evaluarea informaţiilor juridice şi mediatice.

Concluziile autorilor cercetării sociologice

Cercetarea indică faptul că scena politică este dominată de AUR și PSD, partide care se situează în oarecare opoziție cu deciziile guvernului. De partea cealaltă, PNL și USR, formațiuni care s-au aliniat necondiționat în spatele lui Ilie Bolojan se află la un nivel redus în preferințele alegătorilor. Datele sondajului arată că aceste formațiuni nu reușesc să crească comparativ cu rezultatele obținute la alegerile parlamentare.

Măsurile de austeritate care plasează povara fiscală a recuperării deficitului exclusiv pe umerii românilor nu sunt apreciate. Protejarea sinecurilor și privilegiilor clientelei politice sunt de natură să îndepărteze alegătorii de cele două partide. Iar acest lucru se vede în măsurători, de la o lună la alta.

„Sondajul CURS din octombrie 2025 indică o scenă politică dominată de AUR şi PSD, cu PNL şi USR situate la niveluri constante, dar sub pragul competiţiei directe. Dezbaterea privind suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan accentuează clivajele politice, fiind susţinută în principal de votanţii opoziţiei, în timp ce electoratul liberal şi social-democrat manifestă poziţii mai moderate. În ansamblu, datele sugerează o perioadă de tensiune politică şi reconfigurare a alianţelor, cu un electorat tot mai atent la temele de ordin instituţional şi la credibilitatea liderilor politici”, arată Centrului de Sociologie Urbană şi Regională.

