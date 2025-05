Dosarul violului din tabăra AUR, blocat de 2 ani. Fata violată „e profund traumatizată. Monștrii din localitatea ei o hărțuiesc și o umilesc”. Detalii cutremurătoare din anchetă și o posibilă explicație

Claudia Postelnicescu, fostă avocată a în Școala de Vară a AUR, în 2023, acuză că dosarul e blocat de doi ani, cei trei indivizi anchetați au fost scoși în mod bizar de sub urmărirea penală, iar procurorul de caz are în mod vădit o atitudine misogină și reticentă față de victimă.

„Această fată este profund traumatizată și starea ei psiho-emoțională este în colaps. De ce? Pentru că simte că nu i se face în niciun fel dreptate. Monștrii din localitatea ei o hărțuiesc în continuare, o urmăresc, o intimidează și o umilesc. Mama ei este disperată, pentru că o vede că se cufundă în depresie și atacuri de panică și nu poate face nimic. Se simt amândouă neputincioase, pe bună dreptate”, a scris Claudia Postelnicescu, pe Facebook.

Avocata a detaliat apoi de ce crede că dosarul stă blocat la Parchet.

Cine vrea dreptate pentru tânăra violată la Școala de Vară AUR e invitat să semneze petiția de .

Avocatei Claudia Postelnicescu i s-au refuzat mai multe cereri, în mod suspect, când reprezenta victima violatorilor din AUR

„Nu voiam să vorbesc despre acest caz, dar văd că apar multe articole de presă și postări despre acest subiect. Am fost avocatul persoanei vătămate (victima) în dosarul de viol petrecut la Școala de Vară a AUR în vara anului 2023. Am preluat dosarul spre sfârșitul anului, după ce fata a fost manipulată să accepte avocați oferiți de foști membri AUR care voiau să politizeze în interes propriu. În acest moment, nu mai sunt avocat în dosar, prin decizia mea, pe care nu doresc să o explic, nu acesta e subiectul, însă iată îmi dă libertatea de a puncta câteva aspecte importante:

1) Dosarul, din motive neclare și cu încălcarea prevederilor legale privind celeritatea actelor de urmărire penală, interogarea celor 3 ca suspecți/inculpați, nu doar ca martori, stagnează de 2 ani de zile.

2) Procurorul de caz a avut, din capul locului, o atitudine profund misogină și reticentă față de victimă.

3) În mod bizar, deși cei 3 au fost anchetați ca inculpați de parchetul din provincie, când dosarul a fost preluat la Parchetul CAB au fost imediat (după 3 zile) scoși de sub urmărire penală. Nu cunosc motivația, e ordonanța procurorului.

4) Am solicitat audierea mai multor persoane care s-au perindat prin camera victimei în noaptea incidentelor, care apar pe filmările video ale camerelor de luat vederi de pe hol. Mi s-a respins cererea ca neîntemeiată.

5) Am solicitat audierea ca suspect a unei persoane foarte influente în AUR local, la acel moment, și cel care a convins-o pe minoră să meargă în această așa-zisă școală de vară, care este principalul vinovat moral pentru tragedia acestei fete, el a manipulat mai multe situații care au dus la acest deznodământ, inclusiv forțarea unui „acord” al mamei, obținut noaptea la ușa ei, întrucât fata era minora la data violurilor și avea nevoie de acordul unui părinte. Mi s-a refuzat cererea. Acest individ are precedente de corupție minori, acte sexuale cu minori, însă are conexiuni politice și instituționale la nivel înalt în localitate și a profitat la maxim de poziția lui în AUR local pentru a se ocupa de aceste îndeletniciri. În fapt, de și ahtiați după sex cu minore, bani și putere. E un fel de mantră a succesului pentru ei.

6) Am solicitat obținerea inregistrarilor video și pe holul principal de intrare in hotel, lângă restaurant și piscină, pentru a se vedea cum minora a fost intoxicată cu alcool in mod premeditat de cei 3. Mi s-a refuzat cererea.

7) Am solicitat acces in dosar, in mod repetat, pentru a vedea ce probe sunt strânse, mi s-a respins cererea, mult peste termenul limită prevăzut de C.pr.pen., procurorul fiind obligat, în cele din urmă, să nu mai încalce prevederile legale”, a explicat Claudia Postelnicescu, într-o postare pe Facebook.

Atitudinea procurorului care ar trebui să-i facă dreptate fetei violate

Avocata a scris apoi că procurorul a fost complet dezinteresat la audierea celor trei violatori: „8) La audierea celor 3 violatori, procurorul de caz era vizibil plictisit, pe repede-înainte, zero interesat de aflarea adevărului factual – pentru că deja avea formată o opinie împotriva victimei (sau din alt motiv – voi specula imediat) – noroc că am fost acolo și am pus întrebări din care reieșea că cei 3 mint – un procuror diligent ar fi preluat și dus mai departe aceste întrebări. Procurorul de caz nu doar că nu a făcut-o, dar nici măcar nu voia să le consemneze acolo unde contau, din desfășurarea audierii, ci la finalul audierii, când se pierdea relevanța lor”.

Postelnicescu a mai scris că anumite probe au trebuit să le vadă în provincie, nu în Capitală, existând probleme tehnice și multă nepăsare la Parchetul Curții de Apel București: „9) Probele tehnice venite de la parchetul local – înregistrările video – am fost convocată împreună cu victima să le vedem. Minora a venit cu mama sa, cu noaptea în cap, din provincie, pentru a fi la ora 9.00 la Parchet CAB. Cu un parchet atat de important, timp de 3 ore am așteptat degeaba să se poată deschide fișierul USB (enorm), pe care un parchet mic a putut să il prelucreze. La PCAB nu s-a putut. Am irosit degeaba acest timp, intr-un dezinteres total al procurorului de caz CARE NICI MACAR NU VERIFICASE INAINTE de a ne convoca pe toți. Am fost insotita de inca un coleg avocat in dosar, care poate confirma. Am lasat obiectiuni impotriva acestui comportament neprofesional. Degeaba.9) A trebuit să mergem în provincie pentru a vedea aceste probe. Cei de acolo s-au comportat impecabil. Polițiștii profesioniști desăvârșiți, foarte amabili, contrast total cu comportamentul procurorului PCAB”.

Între timp, Claudia Postelnicescu a aflat mai multe despre acest procuror: „După ce am început să săpăm puțin, eu și colegul avocat, am aflat că acest procuror a cerut în vara anului 2023 transferul de la parchetul Judecatoriei Sector 6 direct la CAB. I s-a respins. A făcut contestație la CSM și, ce să vezi, surprize-surprize, in urma contestatiei devine procuror PCAB, salt direct de la judecătorie de sector la Curtea de Apel a capitalei. Din alte surse – niște jurnaliști de investigație care ne-au sunat – am aflat că, de fapt, acest procuror (o combinație de incompetență, neprofesionalism și tupeu fenomenal) a fost anterior procuror militar. 11) În urma acestui comportament și neprofesionalism desăvârșit în instrumentarea acestui dosar + informațiile de la jurnaliștii de investigație am formulat o cerere de recuzare a acestuia și de alocare a dosarului unui alt procuror. Mi s-a respins, cu o motivare subțire, de 2 rânduri”.

Fata violată de membrii AUR e profund traumatizată. Mama ei e disperată

„12) În august 2025 se împlinesc 2 ani de la această tragedie. Această fată este profund traumatizată și starea ei psiho-emoțională este în colaps. De ce? Pentru că simte că nu i se face în niciun fel dreptate. Monștrii din localitatea ei o hărțuiesc în continuare, o urmăresc, o intimidează și o umilesc. Mama ei este disperată, pentru că o vede că se cufundă în depresie și atacuri de panică și nu poate face nimic. Se simt amândouă neputincioase, pe bună dreptate”, a mai scris fosta avocată a victimei, pe Facebook.

De ce dosarul violatorilor din AUR e blocat. Explicația Claudiei Postelnicescu

Claudia Postelnicescu a explicat apoi de ce crede că dosarul violatorilor din AUR e blocat de doi ani și tot victima e pusă la zid.

„De ce nu se face NIMIC de 2 ani de zile? De ce cei 3 monștri au fost scoși de sub urmărirea penală, deși avem raport IML în dosar care confirmă declarația victimei? Supoziția mea – bazată pe deducții logice – este aceea că AUR e un partid cu o solidă componentă militarizată, profund infiptă în Sistem, care il protejează și protejează orice poate dăuna creșterii AUR. Aceeași componentă militarizată din Sistem a fost EXPUSĂ în mod brutal în operațiunea Călin Georgescu de insurecție cu mercenari și aruncarea ordinii constituționale în aer. Acest Sistem AȘTEAPTĂ închiderea campaniei electorale, pentru a nu vătăma în niciun fel interesele AUR/George Simion/Călin Georgescu. Se va profita de instabilitatea psiho-emoțională a victimei – reală și legitimă – pentru a o culpabiliza în cele întâmplate. Pentru că în mod cert acest procuror NU ÎNȚELEGE NIMIC din comportamentul victimelor, mai ales când ai una atipică – care nu se comportă mereu ca o victimă, întrucât trauma ei este extrem de profundă + a fost educată într-o cultură a submisivității față de bărbați. E foarte complexă discuția, nu e locul acum și aici pentru aceasta.

Ceea ce vreau să subliniez este că, într-adevăr, acestei fete nu i se face dreptate. Mai mulți jurnaliști au contactat-o și ea a refuzat să vorbească – la sfatul meu – violatorii au dat tone de interviuri, pentru că George Simion și conducerea AUR i-a apărat public, aruncând toată vina pe ea și pe mamă. De asemenea, am fost contactată de jurnaliști, cât timp am fost avocat în dosar, nu am putut discuta nimic cu nimeni. Evident, nici acum nu pot da date din dosar, o mare parte din ce am spus mai sus sunt deja informații publice, ce am vrut să adaug este monstruozitatea acestui Sistem și modul în care se comportă unii ”profesioniști” ai dreptului. Adaug însă că, de când am început să fac și penal, am cunoscut și am relații foarte bune cu mai mulți procurori excepționali din București, de la toate parchetele, inclusiv DIICOT. Acest procuror, în acest caz, este ceva atipic, raportat la proprii săi colegi. Motivele le putem doar specula, datele acestea sunt, concluziile le trage fiecare”, a mai scris Claudia Postelnicescu, pe Facebook.