Dragoș Anastasiu, despre negocierea pachetului de austeritate. Cum s-a ajuns la majorarea TVA (VIDEO)

Vicepremierul a povestit cum a ajuns Guvernul Bolojan la actualul pachet de care prevede majorarea TVA, tăierea pensiilor, mărirea accizelor, impozitarea jocurilor de noroc și a băncilor etc.

Dragoș Anastasiu a vorbit despre în urma cărora s-a ajuns la actualul pachet de austeritate pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. El a spus că a fost nevoie de mai multe zile de discuții între cele patru partide din coaliția de guvernare. De asemenea, a declarat vicepremierul, a fost nevoie ca și Comisia Europeană să-și dea acceptul pe măsurile de austeritate propuse de Guvernul Bolojan.

„Pe data de 8 iulie a fost un termen limită în care România trebuia să prezinte un pachet fiscal credibil, discutat și acceptat de finanțatorii noștri, care trebuia trecut prin Parlament…. Mergem înapoi zece zile cât a avut guvernul să pregătească acest pachet, guvern care a plecat cu un mandat foarte clar, să nu creștem TVA, să găsim soluții pe tăieri, pe subțierea cheltuielilor din zona publică…”, a spus Dragoș Anastasiu.

Vicepremierul a făcut referire și la discuțiile de la Palatul Cotroceni, care au durat aproape o lună, pe programul de guvernare. El a spus că oficialii de la Bruxelles nu ar fi acceptat primele forme ale documentului care nu conțineau creșterea TVA

„Am făcut discuții la Cotroceni cu partidele, timp de trei săptămâni. Am făcut un tabel foarte lung în care am introdus în special tăiere de cheltuieli. Ne-am adunat impactul. Am mai văzut ce mai putem face suplimentar cu impozitarea băncilor sau cu jocurile de noroc și am pus toate lucrurile acestea fără mărire de TVA, pe un document pe care l-am trimis la Comisia Europeană”, a mai spus Anastasiu.

Vicepremierul dă vina pe CE pentru creșterea TVA

Dragoș Anastasiu susține că prima formă a pachetului de măsuri fiscale, care nu conținea creșterea TVA a fost respinsă de Comisia Europeană. El spune că oficialii de la Bruxelles au respins propunerile motivând că nu acoperă cei 4% din PIB cu care trebuie redus deficitul până la finalul anului 2026.

„Răspunsul a fost «oameni buni, voi trebuie să reduceți deficitul bugetar cu 4% din PIB până la sfârșitul anului viitor pentru că voi ați promis asta, acum trei ani și v-am tot lăsat». Anul trecut am promis că nu depășim 8 și ne-am dus în 9,3, anul acesta am spus că nu depășim 7 și ne-am duce în aproape 10. Ei ne-au spus: «v-am lăsat, alegeri, etc. etc. dar până la sfârșitul anului viitor trebuie să ajungeți la 6%, pentru că voi v-ați asumat acest lucru, nu noi v-am obligat. După care, anul următor trebuie să ajungeți la 5%, anul următor la 4%, iar apoi la 3% și atunci ajungeți la ce avem ca regulă în UE. Deci, 4% din PIB într-un an și jumătate. Domn’le cu ce ne-ați prezentat aici nu iese socoteala, mai căutați»”, susține Dragoș Anastasiu că ar fi fost răspunsul Comisiei Europene.

În aceste condiții, a mai spus Dragoș Anastasiu, pachetul de austeritate a fost renegociat de partide și a ajuns în forma actuală. El spune că a fost dificil ca măsurile de austeritate să fie negociate între cele patru partide din coaliție.

„Ne-am întors, am mai căutat, am mai adăugat, am mai schimbat la CASS, am mai refăcut la pensii, ca să nu mărim TVA. Ne-am dus încă o dată…nu iese. Iar atunci guvernul a decis să-și asume răspunderea pe pachetul fiscal, cu mîrire de TVA, cu CASS la pensii, cu mărire de accize, cu ce înseamnă bănci, jocuri de noroc. Toate acestea în zece zile, probabil că nu multă lume știe ce înseamnă acest lucur la nivel de discuții între patru partide, cu anumite părți implicate, de tip bănci, jocuri de noroc pe care îi afectezi și trebuie să-i consulți”, a mai spus Anastasiu.