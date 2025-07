De ce măsuri de austeritate și nu eliminarea inechităților? Anastasiu: Fără aceste măsuri, intram în gard. Ele ne aduc bani rapid. Reformele sigur urmează, acum două zile ne-am apucat puternic să muncim la ele (VIDEO)

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a explicat miercuri, pentru B1 TV, de ce n-au fost luate de pe acum măsurile de eliminare a , inechități care enervează și frustrează atâta lume, și s-au luat în schimb Anastasiu a dat asigurări că vor urma și deja a început lucrul la ele.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Anastasiu: Fără aceste măsuri fiscale, sufeream triplu

„Alternativa era să suferim dublu, triplu și să nu ne mai revenim 15 ani.

Am fost obligați la acest pachet.

De ce acest pachet și nu reduceri de cheltuieli în această fază? Pentru că toate măsurile astea luate sunt cu impact mare bugetar: când crești TVA cu 2%, se adună bani mulți, când crește acciza cu 10%…. Să fie adunați și economia să funcționeze”, a declarat vicepremierul.

Anastasiu, despre reformele în lucru

„Partea cealaltă, pe care populația o vede pe bună dreptate ca o lipsă imensă de echitate, faptul că sunt Consilii de Administrație puse cum or fi puse, oameni care se duc din partide și nu că se duc din partide, dar sunt incompetenți, că sunt plătiți foarte bine, ne pensionăm unii la 48 de ani, că unii avem pensii de 5-6000 de euro… acestea sunt percepute ca o inechitate.

Toate nu se pot regla repede și impactul la buget nu e mare, dar trebuie reglate, că lumea s-a săturat de ele. Dar n-am avut timpul necesar să facem acest lucru, că am tras frâna de mână, am căuta-o zece zile și am tras-o, ca .

Pachetul cu numărul 2 sigur va adresa inechitățile. Acum 2 zile ne-am apucat puternic să muncim pe el și avem termen limită la finele lunii iulie – al doilea. La finele lunii august, al treilea, iar reformele continuă. Avem pe un an și jumătate planuri de reformă de tot felul”, a mai declarat Dragoș Anastasiu, pentru B1 TV.