Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a făcut un experiment. El s-a luat la întrecere cu un autobuz STB, pe care l-a și întrecut, pentru a ilustra că e nevoie de introducerea benzilor unice pentru transportul în comun.

Cum a demonstrat Drulă necesitatea benzilor unice pentru transportul public

„Facem un experiment să vedem dacă noi suntem un pic mai rapizi pe jos. Și n-ar trebui să fim. Zici că avem 4 kilometri pe oră?”, spune Drulă, în timp ce se întrece cu autobuzul 331 pe Bulevardul Poligrafiei, unde nu există bandă unică pentru transportul public.

La un moment dat, autobuzul chiar rămâne în urmă, blocat în trafic.

„Exact asta înseamnă lipsa unei benzi unice – traficul se blochează și ține pe loc și autobuzele. Nu e OK”, mai afirmă Drulă.

La un moment dat, candidatul USR e oprit de o doamnă și-și fac o fotografie împreună. Chiar și așa, el tot crește distanța față de autobuz, care rămâne blocat în trafic.

Cu această ocazie, Cătălin Drulă a militat din nou pentru introducerea benzilor unice dedicate transportului în comun. El a explicat apoi că în zonele unde există această bandă unică ajungi mult mai repede la destinație cu transportul public.