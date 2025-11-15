B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă, experiment în București: S-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „Exact asta înseamnă lipsa unei benzi unice – traficul se blochează” (VIDEO)

Cătălin Drulă, experiment în București: S-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „Exact asta înseamnă lipsa unei benzi unice – traficul se blochează” (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 nov. 2025, 18:59
Cătălin Drulă, experiment în București: S-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „Exact asta înseamnă lipsa unei benzi unice - traficul se blochează” (VIDEO)
Drulă s-a luat la întrecere cu un autobuz STB, în cadrul unui experiment despre traficul din București. Sursa foto: Captură video - Cătălin Drulă / Facebook

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a făcut un experiment. El s-a luat la întrecere cu un autobuz STB, pe care l-a și întrecut, pentru a ilustra că e nevoie de introducerea benzilor unice pentru transportul în comun.

Cum a demonstrat Drulă necesitatea benzilor unice pentru transportul public

„Facem un experiment să vedem dacă noi suntem un pic mai rapizi pe jos. Și n-ar trebui să fim. Zici că avem 4 kilometri pe oră?”, spune Drulă, în timp ce se întrece cu autobuzul 331 pe Bulevardul Poligrafiei, unde nu există bandă unică pentru transportul public.

La un moment dat, autobuzul chiar rămâne în urmă, blocat în trafic.

„Exact asta înseamnă lipsa unei benzi unice – traficul se blochează și ține pe loc și autobuzele. Nu e OK”, mai afirmă Drulă.

La un moment dat, candidatul USR e oprit de o doamnă și-și fac o fotografie împreună. Chiar și așa, el tot crește distanța față de autobuz, care rămâne blocat în trafic.

Cu această ocazie, Cătălin Drulă a militat din nou pentru introducerea benzilor unice dedicate transportului în comun. El a explicat apoi că în zonele unde există această bandă unică ajungi mult mai repede la destinație cu transportul public.

Tags:
Citește și...
Cătălin Drulă, atac voalat la Anca Alexandrescu: I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul. Azi e candidata extremiștilor (FOTO)
Politică
Cătălin Drulă, atac voalat la Anca Alexandrescu: I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul. Azi e candidata extremiștilor (FOTO)
Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu
Politică
Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu
Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei
Politică
Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei
MAI: „Asigurarea unei securități sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România și Turcia”
Politică
MAI: „Asigurarea unei securități sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România și Turcia”
Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat dacă va restricționa dramatic accesul auto în centrul Capitalei și care este soluția pentru a rezolva problema traficului (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat dacă va restricționa dramatic accesul auto în centrul Capitalei și care este soluția pentru a rezolva problema traficului (VIDEO)
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului, potrivit lui Ciprian Ciucu: „Asta mă ține pe mine treaz noaptea și coșmarul meu de aici vine” (VIDEO)
Politică
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului, potrivit lui Ciprian Ciucu: „Asta mă ține pe mine treaz noaptea și coșmarul meu de aici vine” (VIDEO)
Cum vrea Ciprian Ciucu să transforme Bucureștiul. Ce are în plan să facă, dacă va ajunge primar General al Capitalei (VIDEO)
Politică
Cum vrea Ciprian Ciucu să transforme Bucureștiul. Ce are în plan să facă, dacă va ajunge primar General al Capitalei (VIDEO)
Ciprian Ciucu a prezentat bilanțul. Ce proiecte majore a finalizat în Sectorul 6, de când e primar, și ce mesaj le-a transmis locuitorilor: „Totul este pus la punct, planificat și organizat” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu a prezentat bilanțul. Ce proiecte majore a finalizat în Sectorul 6, de când e primar, și ce mesaj le-a transmis locuitorilor: „Totul este pus la punct, planificat și organizat” (VIDEO)
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul va fi proiectul vieții mele. Mă simt bine pregătit, din punct de vedere administrativ. Cu siguranță, voi face lucruri care să mă recomande să mai câștig încă un mandat” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul va fi proiectul vieții mele. Mă simt bine pregătit, din punct de vedere administrativ. Cu siguranță, voi face lucruri care să mă recomande să mai câștig încă un mandat” (VIDEO)
Ciprian Ciucu mizează și pe electoratul USR, la alegerile de pe 7 decembrie: “Chiar m-am întâlnit cu o doamnă în Piața Drumul Taberei și mi-a spus ‘Eu sunt USR-istă, dar pe dvs. vă votez’” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu mizează și pe electoratul USR, la alegerile de pe 7 decembrie: “Chiar m-am întâlnit cu o doamnă în Piața Drumul Taberei și mi-a spus ‘Eu sunt USR-istă, dar pe dvs. vă votez’” (VIDEO)
Ultima oră
18:26 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
17:42 - Cătălin Drulă, atac voalat la Anca Alexandrescu: I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul. Azi e candidata extremiștilor (FOTO)
17:08 - Ioana Ginghină, replică pentru cei care i-au criticat dansul lasciv: „Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun?” (VIDEO)
16:29 - Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu
15:53 - Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
Catalin Drula
15:23 - Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
14:57 - Horia Moculescu, a doua zi de priveghi. Ce s-a întâmplat la căpătâiul acestuia
14:24 - Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
13:50 - Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană
13:11 - Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei