Edilul din Slatina îl acuză pe viceprimarul din Corabia că l-a sunat beat: „Te rog din suflet, nu mai bea și nu mai da telefoane!”. Reacția viceprimarului (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 17:47
Sursa foto: Captură video - Mario De Mezzo / Facebook
Cuprins
  1. Mario De Mezzo îi reproșează lui Gheorghe Sorin Ciucu că e beat
  2. Sorin Ciucu: De Mezzo doar face circ și manipulare

Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, îl acuză pe Gheorghe Sorin Ciucu, viceprimarul orașului Corabia, că l-a sunat sub influența băuturilor alcoolice pentru a-l lua peste picior. Mario De Mezzo a și înregistrat o parte din conversație, pe care a publicat-o pe Facebook. Gheorghe Sorin Ciucu a respins acuzațiile și a explicat că l-a sunat pe primar pentru a-i vorbi despre Compania de Apa Olt.

Mario De Mezzo îi reproșează lui Gheorghe Sorin Ciucu că e beat

Un conflict verbal a izbucnit între primarul din Slatina, Mario De Mezzo, și viceprimarul din Corabia, Gheorghe Sorin Ciucu, după ce acesta din urmă l-a sunat pe edil. Mario de Mezzo l-a acuzat pe viceprimar că l-a contactat sub influența băuturilor alcoolice și a postat o parte din conversație pe Facebook. În înregistrare, de Mezzo îi reproșează lui Ciucu că a fost beat de la ora 6.

Mario de Mezzo: Să fii viceprimar și la ora 6 să fii beat înseamnă că te-ai apucat mai devreme.
Gheorghe Sorin Ciucu: Tu îmi spui mie treaba asta.
Mario de Mezzo: Te rog din suflet, nu mai bea și nu mai da telefoane.
-Păi de ce spui tu treaba asta?
-Pentru că se simte din voce. Te rog din suflet, ești viceprimar la Corabia, ești șmecher, te-ai realizat.
-Te-am luat eu pe tine cu alo, bă băiatule?
-De asta ți-am închis telefonul în nas.

Sorin Ciucu: De Mezzo doar face circ și manipulare

Gheorghe Sorin Ciucu a negat acuzațiile și a subliniat că apelul său a avut motive administrative, legate de activitatea Companiei de Apă Olt.

„Îmi asum faptul că eu l-am contactat telefonic, aseară, pe primarul Slatinei, regretând profund gestul tocmai pentru că știam obiceiul acestuia de a înregistra convorbirile telefonice. (…) A fost însă scos din contextul convorbirii telefonice, trunchiată tendențios, premeditat și intenționat, doar pentru a face, ce face de când a venit la Olt: circ si manipulare, propagând ura si dezbinare. Nu eram sub influența alcoolului! Dacă a înregistrat, fără să spună măcar acest lucru, ce garanții am că nu a distorsionat vocea.

Nu eram în timpul programului, când l-am sunat pe domnul primar și nici în biroul de serviciu, ci eram alături de șase oameni din oraș, într-o locație privată, care au fost martori la întreaga discuție. Demersul meu a avut la bază faptul că domnul primar, care conduce Compania de Apa Olt, face totul pentru a stopa reluarea proiectului companiei pe infrastructura orașului. Regret gestul la care am recurs, apelul telefonic, impardonabil în ce mă privește”, a declarat Gheorghe Sorin Ciucu, pentru Digi24.

