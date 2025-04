Elena Lasconi, despre șefii pe care i-ar dori la SRI și SIE. Condiția obligatorie pe care trebuie s-o îndeplinească (VIDEO)

Elena Lasconi susține că va numi, la conducerea și SIE, oameni integri, patrioți și foarte buni profesioniști, care nu au avut legături cu patidele politice. Candidata la alegerile prezidențiale nu a dat însă vreun nume, spunând că nu are acordul celor vizați.

Elena Lasconi a fost chestionată în legătură cu colaboratorii pe care și i-ar dori la Palatul Cotroceni, dacă va câtștiga . Ea a făcut o serie de comentarii în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, difuzată de B1 TV.

Candidata la alegerile prezidențiale nu a dorit să dezvăluie numele celor cu care ar dori să colaboreze. A spus că va face acest lucru în ultima săptămână a campaniei electorale.

„Am în minte mai multe nume, dar am spus că o să vorbesc despre asta în ultima săptămână. Cu siguranță voi avea oameni care sunt foarte pricepuți pe felia lor. cu siguranță șefii servicilor nu vor fi făcut parte sau nu vor fi colaborat cu partide politice. Vreau să fie oameni integri, patrioți și foarte buni profesioniști. O să fac astfel de declarații în ultima săptămână”, a declarat .

Lasconi, misterioasă în privința consilierilor

Elena Lasconi s-a arătat la fel de misterioasă când a fost întrebată despre numele unor posibili colaboratori pe care și i-ar dori la Cotroceni. Ea a spus că nu poate face publice aceste nume deoarece nu a primit acordul persoanelor respective.

Încă nu am acordul oamenilor. Chiar astăzi am vorbit cu doamna pe care o apreciez foarte mult și e în zona de politică externă… vreau neapărat să am consilier pentru zona aceasta de tineret…”, a spus Elena Lasconi.

În aceste condiții, ea a precizat că nu are în vedere, pentru viitorii colaboratori, nici un jurnalist. Aceasta cu toate că, a recunoscut, instituția purtătorului de cuvânt este destul de importantă într-o instituție publică.

„Nu avem jurnaliști (în echipa de consilieri – n. red.) deși ar trebui să mă gândesc foarte serios pentru că departamentul, instituția purtătorului de cuvânt ar trebuie să funcționeze în toate instituțiile statului, În ultimii ani eu am văzut că nu prea mai există această instituție a purtătorului de cuvânt”, a subliniat Elena Lasconi.