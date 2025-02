Elena Lasconi, despre Zelenski: „De un asemenea președinte are nevoie România” / Ce spune despre trimiterea de rupe în Ucraina

Președinta USR, Elena Lasconi, a declarat joi seara în emisiunea News Pass, că președintele Zelenski este un erou și a respins afirmația că este un dictator, făcută de președintele SUA, Donald Trump.

La asta nu m-am așteptat niciodată, să faci dintr-un erou un dictator, mi se pare too much. Să nu uităm că de ani de zile, omul ăsta luptă pentru Ucraina și nimeni nu le-au dat o șansă. Au zis că o să reziste 3-5 zile, în urmă cu trei ani, și iată că au trecu trei ani și din punctul meu de vedere are tot respectul pentru că așa se face, trebuie să te lupți pentru țara ta, nu să predai armele!

De un asemenea președinte are nevoie România, nu de aștia de ne dau aurul la Frank Timiș, gaszele și petrolul nu mai știu la cine…Numai minciuni și manipulare văd în presă, este inadmisibil”.

Elena Lasconi a mai precizat și că în scenariul în care România va trimite trupe în Ucraina pentru menținerea păcii, acolo vor ajunge militari profesioniști și că misiunile vor fi similare cu cele executate deja de armata română în alte state:

“În primul rând, noi discutăm despre trupe de menținere a păcii. Nu avem nici măcar armistițiu. Ne trebuie un armistițiu, după care ne trebuie o pace, după care mă întreb cum ar putea să participe trupe de menținere a păcii într-o țară care nu e NATO cu trupe din țările NATO.

Pe de altă parte dacă noi am trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina aici nu vorbim despre tinerii noștri, cum ați auzit: Lasconi trimite tinerii în război! Nu, voi băgați România în război cu nebuniile voastre!

Acolo dacă s-ar duce, s-ar duce militari profesioniști, plătiți, români care au decis că ei doresc să fie militari și să servească țara, pentru că armata nu este obligatorie în România. Noi am avut și în Africa, este acum și în Kosovo”.