Elena Lasconi, noi acuzații la adresa lui Nicușor Dan: „Încă o sursă mi-a spus că știa că alegerile vor fi anulate” / „Nu am să pot să aduc dovezi”

Elena Lasconi a lansat noi acuzații la adresa contracandidatului ei la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, despre care a precizat miercuris eara în emisiunea News Pass că știa cu o zi înainte că alegerile vor fi anulate în 2024.

Elena Lasconi a mai precizat că această informație a fost obținută de ea dintr-o sursă suplimentară. Pe de altă parte, Lasconi a spus că nu are cum să aducă dovezi despre “întâlnirea dintre Nicușor și o anumită persoană”:

“Eu mă aștept să nu spună adevărul pentru că m-a obișnuit deja cu stilul acesta, dar pe de altă parte există…mai am o sursă. Până astăzi când am făcut această declarație în altă parte era verificată dintr-o singură sursă și eu sunt obișnuită să le verific din trei surse. Știau încă de pe data de 27 noiembrie o parte, știau câțiva jurnaliști că urma să se anuleze alegerile. Pentru asta pot să pun și dovezi, dar pentru cea cu întâlnirea dintre Nicușor și o anumită persoană nu am să pot să aduc dovezi, din păcate”.

Elena Lasconi a precizat că informații despre anularea alegerilor au fost oferite jurnaliștilor de către reprezentanți din partide politice, nu din servicii. De asemenea, Elena Lasconi a vorbit și despre faptul că liderii politici ar fi trimis emisari care să o convingă să se retragă:

“Pe mine nu mă poate cultiva sistemul și am arătat asta toată viața mea. Eu nu am cedat nici atunci când a fost foarte greu pentru că eu nu fac astfel de compromisuri și dacă într-adevăr vreți să aflați adevărul vă pot spune în momentul când o să am pârghiile necesare, când o să fiu la Cotroceni. Este inadmisibil la e s-a ajuns în România după 35 de ani”.