Elena Lasconi susține că alegerile prezidențiale trebuiau repetate cu aceiași candidați, inclusiv cu Călin Georgescu: „Dacă aveau dovezi puteau să îl invalideze atunci”

Elena Lasconi a spus mercuri seara în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac că singura soluție ca românii să afle adevărul despre anularea alegerilor prezidențiale este să ajungă ea președinte:

“Îmi este foarte clar că de la alții nu o să aflăm. Nu poți să spui toate lucrurile, nu poți să le vocalizezi pe toate pentru că vorbim totuși despre securitatea națională, dar pe de altă parte ar trebui să avem ceva palpabil, să avem o poveste, pentru că oamenii nu au primit răspunsuri, nu au primit ceva. La vremea respectivă nu am avut o dovadă care să fie prezentată, tocmai acesta este motivul pentru care eu cred că domnul Georgescu a crescut la 48% în sondaje la începutul anului, pentru că oamenii au fost furioși”.

Întrebată dacă anularea alegerilor și blocarea candidaturii lui Călin Georgescu îl favorizează pe George Simion, Elena Lasconi a spus:

“Lucrurile astea se decid în cabina de vot. Pe de altă parte noi știm foarte clar ce a făcut Simion. Să ne uităm la faptele lui, nu doar la promisiuni, nu doar la povești. Eu ce am promis în viața mea am realizat. Aș vrea săs e uite oamenii cu foarte mare atenție la toți candidații. Eu cred că toți cei care sunt new entry în această campanie electorală…ei s-au folosit de anularea alegerilor. S-a format regulile jocului în timpul jocului, în sensul că după ce s-au anulat alegerile, nu au trecut 5 ani. Deci era acel proces viciat, ar fi trebuit să se organizeze cu aceiași candidați, să fie luate în seamă semnăturile”.

Elena Lasconi a mai spus că alegerile trebuiau repetate cu aceiași candidați, inclusiv cu Călin Georgescu:

“Dacă aveau dovezi puteau să îl scoată, să îl invalideze puteau să o facă atunci. Așa cum au putut să o facă anul ăsta puteau să o facă și la o lună sau la două, dacă într-adevăr există dovezi. Eu nu știu, nu le-am văzut. Am văzut după niște descinderi și anchete în desfășurare care încă nu au finalitate și probabil că o să mai dureze ani de zile”.