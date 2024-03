Eugen Tomac condamnă decizia BEC: „Reprezentantul PSD cere expres excluderea PMP și a Dreptei Unite din competiția electorală, ceea ce este inacceptabil și un derapaj antidemocratic fără precedent” (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, a comentat , duminică, pe B1 TV, la „Pe Bune” cu Răzvan Zamfir, și a spus că „reprezentantul PSD cere expres excluderea PMP și a Dreptei Unite din competiția electorală, ceea ce este inacceptabil și un derapaj antidemocratic fără precedent”.

Eugen Tomac, pe B1 TV, despre tăierea subvenției PMP

„Lucrurile au o logică foarte clară. Atât timp cât acest partid și-a desfășurat o activitate la nivel local, pentru că noi, după PSD și PNL, avem cel mai mare număr de aleși locali, n-a avut nimeni nicio problemă, nici AEP, nicio instituție a statului. Au mai fost tot felul de discuții politice cu unii, cu alții. În momentul în care domnul președinte Drulă m-a invitat să începem discuții serioase pentru a construi un pol de opoziție, un pol de dreapta, și eu am consultat toți membrii noștri și i-am întrebat dacă ar fi dispuși să ne implicăm într-o asemenea construcție, și propunerea a fost primită cu o largă majoritate, ca să nu spun unanimitate, pe mine acest lucru m-a bucurat. Am început această construcție. După primul Congres al USR la care am participat, la doar câteva zile, AEP ne-a informat așa, din senin, că ne este tăiată subvenția”, a declarat liderul PMP.

Întrebat dacă PMP încasase subvenția până în acel moment, Eugen Tomac a confirmat: „Evident”.

„Am înțeles această chestiune, am văzut care este adevărata față a puterii. Nu am făcut decât să comentăm public această decizie bolșevică (…). Întâi ni s-a tăiat subvenția, după care ne-am trezit cu această decizie halucinantă, când în Consiliul Uniunii Europene, anul trecut, s-a stabilit că la nivel european în perioada 6-9 iunie se vor organiza alegeri europarlamentare în toate statele, și această putere îmbătată și care și-a pierdut complet busola a decis să comaseze alegerile europarlamentare cu alegerile locale, netransparent, fără discuții, încălcând toate normele, toate recomandările internaționale”, a continuat Eugen Tomac.

Eugen Tomac: PMP, partid care se află în Parlamentul European, este exclus din secțiile de vot de o putere bolnavă

„Au comasat alegerile și, în ordonanța de urgență privind comasarea, încep argumentația pentru organizarea alegerilor cu toate prevederile europene, dar ce să vedeți în această ordonanță? Exact partidul care se află în Parlamentul European (…), exact noi suntem excluși din secțiile de vot. Are o logică că această putere este bolnavă și pur și simplu și-a pierdut rațiunea, inclusiv prin această măsură? După ce au luat decizia de a ne scoate din secțiile de vot, au început această hărțuire la Biroul Electoral Central, într-o manieră nemaiîntâlnită, din punctul meu de vedere”, a mai spus liderul PMP.