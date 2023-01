Eugen Tomac: Dacă statul român nu are documentul cu refuzul UE privind accesul la Schengen, este o gafă. Ministerul de Interne are alte priorități și mi se pare un lucru extrem de grav (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, a criticat Guvernul pentru că nu are nici la această oră documentul oficial prin care UE ne-a refuzat accesul la spațiul Schengen. „Ministerul de Interne evident că are alte priorități astăzi și asta mi se pare un lucru extrem de grav”, a declarat oficialul, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, în ceea ce a părut a fi o aluzie la în care este implicat ministrul Lucian Bode.

Eugen Tomac (PMP), pe B1 TV, despre eșecul Schengen: 20 de milioane de cetățeni români sunt umiliți

Întrebat unde crede că s-a greșit, eurodeputatul a explicat: „Sigur că am dezbătut foarte mult în ultima perioadă tema Schengen. Consider însă că, dacă nici la această oră statul român nu are documentul prin care oficial Uniunea Europeană ne-a refuzat accesul nostru în spațiul Schengen, este o gafă, iar eu ieri (luni, 16 ianuarie 2023, n.r.) oficial am fost informat de către Consiliul Uniunii Europene că acest document nu este încă redactat, pentru că e o procedură internă mai complexă”.

„Faptul în sine că noi nu am insistat ca, de îndată ce s-a încheiat această ședință, documentul care refuză accesul nostru în spațiul Schengen să fie redactat este o mare eroare. De ce? Pentru că în lipsa acestui document nu putem acționa la Curtea de Justiție a Uniunii Europene această mare nedreptate”, a continuat Eugen Tomac.

„20 de milioane de cetățeni români sunt umiliți, țara noastră este umilită într-un mod inacceptabil, iar Ministerul de Interne evident că are alte priorități astăzi și asta mi se pare un lucru extrem de grav – și am vrut să subliniez acest aspect pentru că, dacă statul român nu este în stare să apere un interes legitim al cetățenilor români, trebuie să ne căutăm dreptatea în altă parte și, evident, având în vedere că această chestiune nu mai este doar o problemă politică, ci a devenit un conflict juridic, trebuie să ne căutăm dreptatea în justiție”, a adăugat el.

„Tocmai de aceea cred că, având în vedere doar acest exemplu, arată cât de serios se ocupă la ora actuală Guvernul de această problematică, pentru că una spune, și în realitate altceva se întâmplă”, a mai spus liderul PMP.