Eugen Tomac, despre aderarea la Schengen: Se întrunesc toate condițiile pentru un demers la CJUE. Consiliul UE nu respectă Tratatul de funcționare al UE (VIDEO)

Se întrunesc toate condițiile pentru ca România să se pregătească pentru un demers la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan.

Eugen Tomac (PMP), pe B1 TV, despre aderarea la Schengen și o eventuală sesizare a CJUE

Întrebat cu ce ne-ar ajuta sesizarea Curții de Justiție a UE, el a explicat: „Având în vedere că tehnic este aproape imposibil ca în acest an să intrăm în spațiul Schengen, consider că se întrunesc toate condițiile pentru ca România să se pregătească serios pentru un demers la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru că aici nu mai avem un conflict politic sau un conflict între România și Austria. Aici discutăm de instituții ale Uniunii Europene care nu reușesc să se pună de acord pe chestiuni ce țin de respectarea tratatului și legislația privind libera circulație în Uniunea Europeană”.

„Comisia Europeană este cea care evaluează dacă un stat îndeplinește criteriile, Consiliul JAI este cel care validează aceste concluzii, după o opinie votată în Parlamentul European, or atât timp cât două instituții importante ale Uniunii Europene spun, da, România poate intra în spațiul Schengen, iar un stat în Consiliul Uniunii Europene blochează, fără a avea vreun argument, acest demers, evident că aici deja asistăm la un conflict de natură juridică și el trebuie dus cu toate argumentele de rigoare în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru că nu pot fi umiliți 20 de milioane de cetățeni români doar pentru că așa își dorește un singur stat membru al Uniunii Europene”, a adăugat Eugen Tomac.

Eurodeputatul spune că nu este vorba despre un proces împotriva Austriei.

„Aici vreau să fiu foarte clar. Noi nu ne ducem cu un proces împotriva Austriei. Noi mergem la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a spune că o instituție cum este Consiliul Uniunii Europene nu respectă Tratatul de funcționare al Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană are la bază patru drepturi fundamentale, libertatea de circulație a persoanelor, libertatea de circulație a bunurilor, a capitalului și serviciilor. Nouă ne sunt încălcate două drepturi fundamentale, cel cu privire la circulația persoanelor și a mărfurilor”, a continuat liderul PMP.

„Prin urmare, Curtea trebuie să se pronunțe pe o chestiune extrem de logică, dacă Consiliul încalcă sau nu Tratatul și dacă este necesară o asemenea decizie, prin care pur și simplu Consiliul să respecte ceea ce a hotărât Comisia Europeană”, a mai spus Eugen Tomac.