Eugen Tomac, despre blocarea la Spațiul Schengen: „Am greșit din capul locului atunci când am acceptat să ne decuplăm de Croația”

Europarlamentarul Eugen Tomac a explicat vineri seara în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat că România a greșit când a acceptat propunerea făcută de statele membre ale UE privind decuplarea de Croația în procesul de aderare la Spațiul Schengen. Acesta a subliniat că inițial Comisia a propus ca cele trei stat să fie analizate împreună:

Eugen Tomac, despre blocarea României la Spațiul Schengen

„Cred că undeva am greșit din capul locului, în primul rând atunci când am acceptat să ne decuplăm de Croația. Propunerea Comisiei a plecat cu această recomandare, România, Bulgaria Croația. Noi am acceptat să se decupleze lucrurile, la propunerea statelor membre.

Noi ne-am concentrat doar pe relațiile noastre bilaterale cu Olanda și am reușit să deblocăm Olanda însă am uitat esențialul că noi din 2007 de când se discută despre pachetul Schengen am fost la pachet analizați, evaluați propuși și am omis această chestiune extrem de importantă și anume că fără Bulgaria nu putem intra, la fel cum Bulgaria nu poate intra în Spațiul Schengen.

Acest schimb de opinii cu Consiliul din ultimele săptămâni am observat că Consiliul a luat și alte decizii după votul din 8 decembrie”.

Eugen Tomac a mai precizat că Olanda încalcă grav legislația Schengen, tocmai în ceea ce privește gestionarea migranților:

„În ultima zi de activitate pe anul trecut a transmis nioște recomandări unor state membre. Aceste recomandări au fost adresate Austriei, Olandei, Liechtensteinului și Norvegiei. Cel mai dur document cu privire la modul în care este încălcată legislația Schengen este Olanda. Documentele sunt de o duritate fără precedent la adresa unui stat, practic li se dă o fișă a postului ce au de implementat.

Exact cele două state sunt scoase astăzi la tablă și li se spune cât se poate de limpede că nu respectă legislația Schengen. Orice cetățean care se uită pe aceste documente poate constata că exact rețeaua consulară a Olandei pune în pericol sistemul intern al Spațiului Schengen”.