Eugen Tomac (PMP): Îndeplinim toate criteriile de aderare la Schenegen de 10 ani. Ni s-a făcut o nedreptate

Eugen Tomac este de părere că România a fost ținta unor nedreptăți politice, care au împiedicat primirea în spațiul Schengen timp de aproape 10 ani. Președintele PMP va participa la o dezbatere în plenul Parlamentului European, miercuri, 5 octombrie, în care se va readuce în discuție intrarea României și Bulgariei la spațiul Schengen.

În cadrul dezbaterii, eurodeputații vor solicita ca spațiul Schengen să fie extins la toate statele membre ale UE care au solicitat aderarea.

„Cel mai important lucru pe care trebuie să îl reținem este că îndeplinim toate criteriile de mai bine de 10 ani. Această dezbatere este o solicitare pentru a reconfirma angajamentul Parlamentului European. Am mai avut o asemenea rezoluție. Majoritatea a susținut că este nevoie de accelerare a procesului și Consiliul Uniunii Europene nu ar trebui să blocheze un drept pe acre îl avem prin tratat. Noi am demonstrat că avem capacitatea de a gestiona frontierele U.E. odată cu conflictul din Ucraina. Este important să se înțeleagă ca jocul politic nu mai poate fi ținut în zona nedreptății. Nouă ni s-a făcut o nedreptate de rațiuni politice interne ale unor state membre. Sunt convins că în 2023 vom intra in Europa fără niciun fel de restricție și vom fi admiși in spațiul Schengen. Aceasta dezbatere are menirea de a reconfirma angajamentul Parlamentului European în ceea ce privește aderarea la Schenegen a României și Bulgariei”, a declarat Eugen Tomac în emisiunea Talk B1, prezentată de Irina Petraru pe B1 TV.

În prezent, toate statele membre UE – cu excepția Bulgariei, Croației, Ciprului, Irlandei și României – fac parte din spațiul Schengen.