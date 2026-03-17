Acasa » Politică » EXCLUSIV: Mircea Dinescu a răbufnit: „Papagalii care conduc România nu au înțeles nimic. Suntem o gazdă de hoți.” (VIDEO)

Adrian A
17 mart. 2026, 12:42
Sursă foto: Facebook/Mircea Dinescu
Cuprins
  1. Ce spune Mircea Dinescu despre intrarea României în război
  2. Diferența dintre parteneriat și slugărnicie
  3. Poezia lui Mircea Dinescu pentru războinicul Nicușor

Scriitorul și jurnalistul Mircea Dinescu îi pune la zid pe cei care ne conduc, în frunte cu Nicușor Dan. Dinescu critică dur decizia de a pune la dispoziția SUA bazele militare pentru a fi folosite în misiuni împotriva Iranului. 

Ce spune Mircea Dinescu despre intrarea României în război

Scriitorul și-a început criticile prin a aduce aminte că România a mai făcut o dată așa ceva. În momentul în care a permis americanilor să atace Serbia de pe teritoriul nostru.

„E de ajuns să asculți ce a spus Traian Băsescu la dumneavoastră la televiziune. E absolut dramatic.

Eu am crezut că papagalii care conduc România s-au vindecat după ce în timpul războiului din Serbia au pus la dispoziția americanilor aeroporturile noastre ca să îi bombardeze pe frații noștri sârbi. Suntem o gazdă de hoți.

Îi ajutăm pe alții să îi bombardeze pe alții și să stea liniștiți în țară la noi până când pleacă la furat.”, a declarat Mircea Dinescu în exclusivitate la „Bună dimineața, România”, pe B1 TV.

Scriitorul a continuat și spune că nu înțelege ce a fost în capul lui Nicușor Dan când a luat astfel de decizie care ne pune într-o poziție nu doar proastă ci și extrem de fragilă.

„Eu am scris și pe Facebook despre Mămăliguță cel Viteaz. Acest domn care a fost ales președinte al României se dă mai războinic decât toți președinții de până acum. A reușit într-o zi să inflameze și Rusia și Iranul. Noi nu ne putem vindeca de vecinătatea cu Rusia.

Dacă noi devenim o țintă, noi suntem prima din Europa în momentul în care va începe al treilea război mondial. Sau a început deja.

Regul este să ai diplomație bună. Unde sunt înțelepții României. Ministrul Apărării pare un un papagal. E jenant. El spune că nu e nicio amenințare. Ba este o amenințare clară din partea Iranului. Bate câmpii, săracul.

Noi eram în relații bune cu Iranul. Dar, dincolo de asta, noi nu ne uităm la celelalte state din Europa: Elveția, Germania. Ne trebuie acum tichie de mărgăritar. Război ne trebuia nouă acum.”, spune Dinescu.

Diferența dintre parteneriat și slugărnicie

„E o diferență între parteneriat și slugărnicie. Ce a făcut Nicușor ăsta e slugărnicie. Am ajuns să ne băgăm în această poveste… Ce a spus Băsescu… Ar fi trebuit să aibă loc o discuție la nivel național. O să ajungem să ne uităm pe cer după drone și rachete care vin din Iran.

Nu ne-a amenințat o băbuță din Iran, ci purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe iranian. Iranul are peste tot celule adormite. Până la urmă, ca să se apere va recurge la orice.
În momentul în care o țară își activează terorismul în lume, ideea că se reactivează terorismul islamic sperie pe toată lumea.

Numai pe noi nu… Suntem o țărișoară cu două sisteme Patriot și ridicăm două avioane când trece vreo dronă. Păi noi ne-am găsit să ne dăm belicoși? Nicușor părea că e un om la locul lui, săracul. Ăștia nu au simțul realității.

Am intrat în acest context sinistru hodoronc-tronc, prin prostia și prin analfabetismul politic al celor care ne conduc astăzi. Ține de analfabetism să arunci România într-o aventură.”, a mai declarat scriitorul.

Poezia lui Mircea Dinescu pentru războinicul Nicușor

„Zbang!
Trecu un veac de cînd s-a dus de-a dura
aurul țării-n buzunar la ruși
și-n cinci minute-am repetat figura
cînd prostul s-a dat jos din corcoduș.
Dă tot ce ai în casă Nicușoare
și floarea de mușcată din pervaz,
da’ vezi să nu te-mpiedici în covoare
cu butelia de la aragaz
pe care i-o plasași cu drag lu’ nașu
să-i dea cu ea în cap lui Vladimir,
că-ți place cum își cară cu fărașul
popoarele, pe rînd, la cimitir.
Tocmai acum cînd dragostea de mamă,
de mama bombei, îl lovi pe Trump,
te strofocași să fii cu ei de-o seamă,
s-auzi cum face mămăliga zbang.
Oricît de tare fost-ai la glagorie,
de-ai scos chiar radicalul dintr-un praz,
ca voievod în cartea de istorie
ești doar Mămăliguță cel Viteaz.”, este poezia dedicată de scriitor președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a luat decizia de a face din România o țintă, după cum spcune tot Dinescu.
Citește și...
Marcel Ciolacu îl face praf pe Ilie Bolojan, chiar de ziua lui: „Sper că este prima și ultima zi de naștere cu tine premier"
Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare
Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)
Este scandal în Parlament pe pensiile militarilor. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, se ceartă cu PSD (VIDEO)
Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
15:34 - Marcel Ciolacu îl face praf pe Ilie Bolojan, chiar de ziua lui: „Sper că este prima și ultima zi de naștere cu tine premier”
15:24 - Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
15:20 - Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
15:00 - Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
14:59 - Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
14:46 - Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare
14:45 - Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
14:44 - Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
14:32 - Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
14:21 - Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea