EXCLUSIV: Mircea Dinescu a răbufnit: „Papagalii care conduc România nu au înțeles nimic. Suntem o gazdă de hoți.” (VIDEO)

Scriitorul și jurnalistul Mircea Dinescu îi pune la zid pe cei care ne conduc, în frunte cu Nicușor Dan. Dinescu critică dur decizia de a pune la dispoziția SUA bazele militare pentru a fi folosite în misiuni împotriva Iranului.

Ce spune Mircea Dinescu despre intrarea României în război

Scriitorul și-a început criticile prin a aduce aminte că România a mai făcut o dată așa ceva. În momentul în care a permis americanilor să atace Serbia de pe teritoriul nostru.

„E de ajuns să asculți ce a spus Traian Băsescu la dumneavoastră la televiziune. E absolut dramatic.

Eu am crezut că papagalii care conduc România s-au vindecat după ce în timpul războiului din Serbia au pus la dispoziția americanilor aeroporturile noastre ca să îi bombardeze pe frații noștri sârbi. Suntem o gazdă de hoți.

Îi ajutăm pe alții să îi bombardeze pe alții și să stea liniștiți în țară la noi până când pleacă la furat.”, a declarat Mircea Dinescu în exclusivitate la „Bună dimineața, România”, pe .

Scriitorul a continuat și spune că nu înțelege ce a fost în capul lui Nicușor Dan când a luat astfel de decizie care ne pune într-o poziție nu doar proastă ci și extrem de fragilă.

„Eu am scris și pe Facebook despre Mămăliguță cel Viteaz. Acest domn care a fost ales președinte al României se dă mai războinic decât toți președinții de până acum. A reușit într-o zi să inflameze și Rusia și Iranul. Noi nu ne putem vindeca de vecinătatea cu Rusia.

Dacă noi devenim o țintă, noi suntem prima din Europa în momentul în care va începe al treilea război mondial. Sau a început deja.

Regul este să ai diplomație bună. Unde sunt înțelepții României. Ministrul Apărării pare un un papagal. E jenant. El spune că nu e nicio amenințare. Ba este o amenințare clară din partea Iranului. Bate câmpii, săracul.

Noi eram în relații bune cu Iranul. Dar, dincolo de asta, noi nu ne uităm la celelalte state din Europa: Elveția, Germania. Ne trebuie acum tichie de mărgăritar. Război ne trebuia nouă acum.”, spune Dinescu.

Diferența dintre parteneriat și slugărnicie

„E o diferență între parteneriat și slugărnicie. Ce a făcut Nicușor ăsta e slugărnicie. Am ajuns să ne băgăm în această poveste… Ce a spus Băsescu… Ar fi trebuit să aibă loc o discuție la nivel național. O să ajungem să ne uităm pe cer după drone și rachete care vin din Iran.

Nu ne-a amenințat o băbuță din Iran, ci purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe iranian. Iranul are peste tot celule adormite. Până la urmă, ca să se apere va recurge la orice.

În momentul în care o țară își activează terorismul în lume, ideea că se reactivează terorismul islamic sperie pe toată lumea.

Numai pe noi nu… Suntem o țărișoară cu două sisteme Patriot și ridicăm două avioane când trece vreo dronă. Păi noi ne-am găsit să ne dăm belicoși? Nicușor părea că e un om la locul lui, săracul. Ăștia nu au simțul realității.

Am intrat în acest context sinistru hodoronc-tronc, prin prostia și prin analfabetismul politic al celor care ne conduc astăzi. Ține de analfabetism să arunci România într-o aventură.”, a mai declarat scriitorul.

Poezia lui Mircea Dinescu pentru războinicul Nicușor

„Zbang!