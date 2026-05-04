Emil Boc (PNL), primarul din Cluj-Napoca, susține că ar trebui să aibă loc negocieri politice pentru a opri moțiunea de cenzură. Boc a mai spus că liberalii nu-l vor schimba pe Ilie Bolojan din fruntea partidului.

Boc cere negocieri cu PSD pentru evitarea moțiunii

„Încă mai este timp pentru a opri acest demers. Politicienii să negocieze până cad sub masă”, a declarat Emil Boc, într-o conferință de presă, potrivit

Primarul a detaliat apoi, la : „Cred că ar mai fi necesară o ședință a coaliției care să oprească această moțiune, să se ia time-out-ul necesar pentru negocierea programului de guvernare între partidele pro-europene și în septembrie să se vină cu asumare de răspundere asupra unui program politic de continuare a guvernării, după ce se negociază punct cu punct”.

El a deplâns apoi faptul că politicienii români nu sunt obișnuiți să negocieze, iar românii ajuns să sufere din această cauză: „Astăzi, în România, demolăm fără să punem ceva în loc. În Germania nu se adoptă o moțiune de cenzură fără să ai numele viitorului prim-ministru și programul de guvernare al viitorului guvern, iar țara merge mai departe și este stabilă. Nu plătesc cetățenii răfuielile politicienilor”.

Emil Boc: PNL nu renunță la Ilie Bolojan

Emil Boc a mai susținut că „ al niciunui partid” și că nu va renunța la Ilie Bolojan, indiferent dacă moțiunea de cenzură trece sau nu: „Nu există asemenea idee de schimbare a președintelui partidului. Nici nu avem pentru ce să schimbăm președintele partidului pentru că și-a făcut datoria și față de România, și față de partid. Eu vă spun cu siguranță cine pierde mâine. Românii pierd din acest joc, indiferent cine câștigă sau pierde ca politician, iar cei care au inițiat moțiunea de cenzură au pus căruța înaintea cailor. Adică nu este normal să produci o criză guvernamentală fără să ai o soluție la această criză guvernamentală înainte de a o declanșa”.

Boc: Cine dă jos guvernul să pună altul în loc

„Rezoluția PNL-ului este foarte clară și fără echivoc. Cei care dau jos guvernul au obligația politică și morală să formeze noul guvern. În consecință, PNL-ul nu se va regăsi într-o asemenea structură firesc, logic, politic și moral. Cei care dau jos trebuie să aibă pregătesc și soluție alternativă”, a declarat Emil Boc la Digi24. Boc a precizat că încă mai speră ca motiune de cenzură să nu fie votată, „în asemenea momente de criză trebuie să prevaleze rațiunea”, a mai declarat Emil Boc, la Digi24.