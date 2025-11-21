EXCLUSIV: Oficialii Ministerului de Interne îi dau peste nas lui Bolojan. „Să măsurăm de mai multe ori până să tăiem.” (VIDEO)

Tăierile lui Ilie Bolojan nu au sorți de izbândă nici la Ministerul de Interne. Secretarul de stat Bogdan Despescu arată că Ministerul nu are de unde reduce personal, iar salariile nu sunt chiar cele mai competitive. Ce să tăiem, întreabă reprezentantul ministerului.

Să nu tăiem fără măsură

„Ministerul Afacerilor Interne este cel mai complex minister din România, cu un volum impresionant de activități, atât la nivelul de intervenție cât și la nivel de solicitări. Nu cred că astăzi există vreo activitate unde să nu vedem polițiști, jandarmi, pompieri, oameni care ajută cetățenii, oameni care salvează vieți, oameni care sunt acolo unde este nevoie de ei.

Astăzi noi lucrăm undeva cu 22% deficit. Dacă e să vorbim din punct de vedere al deficitului, la cele 37.000, aproape 37.000 de funcții neocupate, numai jumătate dintre acestea, dacă erau încadrate, în anul 2025, bugetul trebuia să fie suplimentat cu 3,2 miliarde de lei. În ultimii șase ani, prin acest mod de lucru, Ministerul Afacerilor Interne a făcut o economie de peste 2,4 miliarde de euro.”, a declarat în exclusivitate pentru B1 TV.

Așa că să măsurăm de mai multe ori până să tăiem, explică secretarul de stat din .

„La acest moment nu există o decizie luată. Noi susținem, cum v-am explicat, nevoia de siguranță. Noi susținem nevoia de a gestiona toată problematica în favoarea cetățenilor. Noi, în cadrul Ministerului, luăm în calcul anumite măsuri, anumite direcții de acțiune. Nu am acum un răspuns cel că aceste activități vor conduce la acel procent de 10%, dar, cu siguranță, decizia trebuie să fie una care să fie luată, așa cum spuneam, gândindu-ne la cei pe care noi îi protejăm.”, a mai declarat Bogdan Despescu în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai.