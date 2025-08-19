Familiile afectate de inundații din Neamț și Suceava primesc sprijin de la Guvernul Bolojan pentru refacerea locuințelor

Persoanele și familiile ale căror case au fost avariate de inundațiile din 27-28 iulie 2025 vor primi ajutoare financiare din partea Guvernului Bolojan. Fondurile provin de la Ministerul Muncii și sunt destinate reparațiilor, reabilitării și reconstrucției locuințelor.

Ajutoarele se acordă pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de comitetele județene pentru situații de urgență. Proprietarii care au autorizație și asigurare obligatorie pot primi până la 90% din diferența dintre pagube și despăgubire, iar cei care au doar autorizație, 70%. Proprietarii fără autorizație și fără asigurare primesc 50%, iar cei cu asigurare obligatorie, dar fără autorizație, 70% din diferența dintre pagube și despăgubire.

Beneficiarii nu trebuie să completeze cereri; listele vor fi întocmite automat de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, iar banii vor fi virați direct în cont sau plătiți în numerar.