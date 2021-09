Florin Cîțu acuză din nou USR PLUS de șantaj, lucru care i s-a „părut îngrozitor”, dar vrea ca partidul să rămână la guvernare – actuala coaliție e singura soluție pentru România

Premierul Florin Cîțu a declarat duminică, din nou, că a fost șantajat de USR PLUS, de parcă ar exista vreo legătură între desființarea Secției speciale și programul ”Anghel Saligny” (PNDL 3). Cîțu s-a referit la șantaj și când a explicat motivele pentru care l-a demis pe Stelian Ion (USR PLUS) din funcția de ministrul al Justiției.

Deși acuză USR PLUS de șantaj, Florin Cîțu vrea ca partidul să rămână în coaliție, considerând că această formulă guvernamentală e singura soluție pentru România. Șeful Guvernului a vorbit și despre susținerea de care se bucură din partea președintelui Klaus Iohannis.

Florin Cîțu acuză USR PLUS de șantaj, dar vrea ca partidul să rămână în coaliția de guvernare

Cîțu a ținut întâi să dea asigurări că banii din programul de investiții vor fi corect cheltuiți: „ Faptul că există acest Plan Naţional de Investiţii nu înseamnă că acei bani vor fi imediat folosiţi. Acolo sunt criterii cum trebuie să fie folosiţi acei bani, cu criterii de transparentizare, cu criterii în care vom urmări cum se cheltuiesc banii, deci sunt lucruri pe care le-am făcut ca să mă asigur că banii nu sunt irosiţi. (…) Trebuie să dai oamenilor o şansă. Dacă vor putea primarii să ia banii ca să facă facă proiecte, asta este altceva şi vom vedea, dar nu avem dreptul noi să le oprim această şansă românilor să se dezvolte. Şi aici a fost o parte din discuţie. Mai este o altă parte din discuţie, cu şantajul, ce mi s-a părut îngrozitor”

El a acuzat apoi USR PLUS de șantaj: „Ce legătură are desfiinţarea Secţiei Speciale cu Planul Naţional de Investiţii? Nicio legătură. Dar dacă noi ne lăsăm şantajaţi de fiecare dată, nu mai facem nimic, iar o coaliţie nu poate să funcţioneze prin şantaj, orice s-ar întâmpla. Nu ai cum. Nu era acum, cedam acum, era un alt proiect şi aşa mai departe. Şi nu se ajunge nicăieri”

Florin Cîțu le-a spus apoi liberalilor reuniți la Blaj că vor rămâne la guvernare opt ani: „Avem un parteneriat foarte bun cu preşedintele Klaus Iohannis. De aceea suntem la guvernare, acest parteneriat există şi vom rămâne la guvernare în viitor”.

„Eu vreau să rămânem la guvernare chiar şi cu ceea ce v-am povestit, cu această situaţie cu partenerii de la USR PLUS”, a continuat Cîțu, citat de Agerpres.

Premierul a adăugat că, din punctul său de vedere, singura coaliţie care poate să guverneze astăzi România este PNL – USR PLUS – UDMR: „Avem aceleaşi obiective. Când am pornit astă iarnă, am scris lucrurile în programul de guvernare. De fiecare dată când a fost nevoie, am intervenit pentru a debloca o situaţie şi cred în continuare că încă putem, chiar dacă s-au aliat temporar cu, sper eu temporar, cu un partid extremist, de sorginte fascistă, cred că există în continuare cale de împăcare. Proiectele românilor ar trebui să primeze”.