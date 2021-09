Florin Cîțu insistă ca USR PLUS să rămână în coaliție: Trebuie doar să ne așezăm la masa de discuție

Premierul Florin Cîțu a insistat sâmbătă, din nou, ca USR PLUS să stea la masa negocierilor și să rămână în coaliția de guvernare. Tot sâmbătă, președintele Klaus Iohannis a lansat un mesaj similar, dar pe un ton extrem de dur la adresa USR PLUS. Șeful statului a acuzat partidul că „s-a discreditat iremediabil în fața românilor” prin colaborarea cu AUR pentru depunerea moțiunii de cenzură. Iohannis a cerut apoi USR PLUS „să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să își respecte electoratul și să se întoarcă la masa dialogului”.

Vineri, USR PLUS a depus moțiunea de cenzură după ce Florin Cîțu i-a demis pe Vlad Voiculescu și Stelian Ion de la Ministerele Sănătății și Justiției și după ce a forțat adoptarea PNDL 3, program intens criticat de USR PLUS. Partidul a transmis că vrea să-și asume în continuare responsabilitatea guvernării cu PNL și UDMR, dar nu cu Florin Cîțu premier.

Florin Cîțu vrea USR PLUS în coaliția de guvernare

„Susțin această coaliție, este singura coaliție care poate să guverneze România astăzi, este singura coaliție, PNL-USR PLUS-UDMR, care poate să implementeze un program de guvernare care va dezvolta România în următorii patru ani de zile. Trebuie doar să ne așezăm la masa de discuție, să discutăm și vom găsi soluții.

Bineînțeles că trebuie să vedem și ce vrem în perioada următoare, dar eu cred că am arătat că putem, atunci când vrem și suntem împreună, să găsim soluții”, a declarat Florin Cîțu, citat de Digi24.

Premierul a repetat apoi „Eu vreau ca această coaliție să continue. Soluția pentru mine este doar această coaliție, mergem pe această coaliție PNL-USR-UDMR”.