Florin Cîțu, atac la adresa PSD: „Vă garantez că PNL va lupta să nu fie introduse taxe noi și nu va dori să crească taxele”

Președintele PNL, Florin Cîțu, a lansat joi un atac la adresa PSD, precizând că liberalii se vor bate în Guvern să nu fie impuse taxe noi și să fie apărate propriile principii. Florin Cîțu a subliniat că liberalii nu acceptă să crească taxele și nici să introducă unele noi.

Florin Cîțu, atac la adresa PSD

„Am semnat un acord al coaliției de guvernare. Este un acord normal”, a declarat Florin Cîțu în această dimineață.

Acesta a subliniat că PNL nu va susține introducerea de noi taxe pentru români:

„Eu cred că românii ne-au votat pentru o Românie liberală și pentru principii liberale. Și în această coaliție, PNL va lupta pentru aceste principii. Îmi aduc aminte că, atunci când am preluat guvernarea în 2019, am eliminat toate taxele introduse între 2017 și 2019, ele au rămas eliminate, iar în această perioadă nu am introdus nicio taxă nouă și nu am crescut taxele”, a precizat Florin Cîțu.

„Vă garantez că PNL va lupta pentru aceste principii și nu va introduce taxe noi, nu va dori să crească taxele. De aceea suntem aici, pentru a le garanta românilor că principiile liberale nu vor fi afectate și nici drepturile omului”, a mai spus el.

De asemenea, într-un interviu pentru Euronews, Cîțu a declarat într-un interviu pentru Euronews Romania că până în anul 2024 va funcționa noua coaliție de guvernare PNL-PSD-UDMR. Acesta a precizat că rotația premierilor va fi pusă în practică după 25 mai 2023. „așa cum vedem lucrurile acum este că pe 25 mai 2023 prim-ministrul Ciucă va trebui să demisioneze – poate chiar cu câteva zile înainte – și apoi vom avea un nou Guvern care va merge la vot în Parlament. Acesta este singurul mod în care putem face asta”, a declarat liderul PNL.

Ministrul Finanțelor de la PSD susţine că nu exclude introducerea de noi taxe

Pe de altă parte, Adrian Câciu, propus de PSD pentru funcția de ministru de Finanţe, a anunţat că nu exclude introducerea de noi taxe. Întrebat la Antena 3 despre acest lucru, el a răspuns: ”Eu nu am spus că nu vom introduce noi taxe, nu avem nevoie de noi taxe, dar sunt facilități deficitar distribuite”.

Acesta a precizat că autoritățile locale nu taxează atent proprietățile:

“La impozitul pe clădiri e o analiză pe legea bugetului, autoritățile locale nu taxează foarte atent proprietățile, nu încasează impozite și taxe si vin si cer bani de la bugetul stat, bani care pot fi dați la sănătate, educație, agricultură”.