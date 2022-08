Florin Cîțu, întrebat dacă Iohannis e „dirijorul” în PNL: Când mi-am dat demisia de la șefia PNL, mi s-a spus că e dorința președintelui, dar eu nu știu să fi sunat el să fi vorbit. Dar ei s-au folosit de acest lucru (VIDEO)

Florin Cîțu, fost premier și fost președinte PNL, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că a dorit să arate românilor, prin plecarea sa din fruntea partidului, că el nu ține cu dinții de funcții. De asemenea, el a mai spus că dorește ca românii să vadă diferența dintre fosta guvernare liberală, care nu a impus noi taxe, și actuala guvernare, din care face parte PSD. De asemenea, acesta a vorbit și despre influența pe care președintele Klaus Iohannis ar avea-o în PNL.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării”, moderată de Robert Turcescu pe B1 TV.

În ce măsură conduce Iohannis PNL-ul? Ce spune Cîțu

„Votul acestei conduceri e cel care dă direcția partidului. Cine îi convinge să voteze într-o anumită direcție e altceva”, a declarat Cîțu, întrebat cine conduce cu adevărat PNL acum.

E Iohannis dirijorul?

„Nu pot să spun așa ceva. (…) Când mi s-a spus că e dorința președintelui, dar eu nu știu să fi sunat el să fi vorbit. Dar ei s-au folosit de acest lucru”, a mai spus Cîțu.

Florin Cîțu: Am vrut să arăt că nu sunt un om care se ține de funcții

Trebuie să separăm lucrurile. Unele sunt funcții pe care ți le dă partidul, cum e președintele Senatului… Și nu am avut o problemă când a venit președintele partidului și mi-a spus că trebuie să fie liniște în coaliție. Și am spus Deși azi am văzut că se poate ataca PSD foarte ușor și să rămână oamenii pe funcții. Dar e ok… Aceea a fost o funcție pe care am câștigat-o în congres într-o luptă lungă cu fostul președinte al partiudlui.

Când ai președinți de filiale, cineva i-a convins e ok să mergem în altă direcție și atunci nu mai am susținere, nu mai avea sens să rămân în politica partidului, pentru că aș fi putut să avansez acea politică a partidului cu care eu am candidat.

Am vrut să arăt că nu sunt un om care se ține de funcții.

Vreau ca românii să vadă cum a fost administrată România într-o guvernare adevărată liberală, în 2020, 2021 și cât am fost eu președinte PNL nu s-au introdus taxe, și cum e condusă când PSD e la guvernare”, a mai spus Florin Cîțu.