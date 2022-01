Florin Cîțu: Măsurile de acum duc la o reducere cu 33% a facturilor la energie, dar trebuie văzut dacă au fost aplicate corect. Parlamentul să analizeze mai atent activitatea ANRE și a instituțiilor pe care le are sub control (VIDEO)

Președintele PNL, Florin Cîțu, susține că actualele măsuri duc la o reducere cu 33% a facturilor la energie, însă trebuie văzut dacă acestea au fost aplicate corect sau nu de către sistemul energetic sau de către furnizori.

Florin Cîțu: Parlamentul să analizeze mai atent rapoartele de activitate nu doar pentru ANRE, ci pentru toate instituțiile pe care le are sub control

Întrebat cum pot fi ajutați românii care se confruntă în prezent cu facturi imense la energie, președintele PNL a explicat: „În primul rând, trebuie aplicate măsurile pe care le avem acum, care duc la o reducere cu 33% a facturilor la energie – aici, iarăși, trebuie văzut dacă măsurile au fost aplicate corect sau nu de către sistemul energetic sau de către furnizori – și pornim de acolo. Întâi trebuie să avem o imagine clară a situației pe care o avem astăzi în economie. În același timp, trebuie să ne uităm că în toată Europa și în toată lumea au crescut prețurile la energie, nu numai în România, iar astfel de măsuri cred că trebuie să ne gândim că nu ajută decât pe termen scurt și ajută populația, și trebuie să venim cu ele, dar trebuie să găsim o soluție pentru România pe termen mediu și lung”.

„Să știți că astfel de provocări au fost și în pandemie. Nu existau în buget bani… au fost aproape 6 miliarde de lei pe care i-am suplimentat și am făcut rost de ei pentru a plăti cheltuieli în sănătate, deci este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, să o rezolve Guvernul, și vom vedea care sunt soluțiile, dar întâi trebuie să vedem care sunt problemele de rezolvat și cum să le rezolvăm păstrând acest cadru al bugetului”, a adăugat el.

Referitor la ANRE, liberalul a spus: „Trebuie să vedem în Parlamentul României rapoartele de activitate. Cred că Parlamentul României trebuie să se uite mai atent atunci când analizează rapoartele de activitate nu doar pentru ANRE, (ci) pentru toate instituțiile pe care le are sub control. Reglementatorii, toți, sunt sub control parlamentar și toate aceste rapoarte de activitate ar trebui analizate mult mai atent pentru că, dacă am face asta, nu am mai ajunge la astfel de situații”.