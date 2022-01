Florin Cîțu propune un procent la MApN pentru investiții în securitatea energetică a României: „Un procent de care să nu se atingă nimeni, facem un pact transpartinic” (VIDEO)

Președintele PNL, Florin Cîțu, a propus să existe la Ministerul Apărării Naționale un procent pentru investiții astfel încât România să fie securizată din punct de vedere energetic în 2026. „Să alocăm suplimentar de la buget, pe lângă programele de investiții pe care le au toate companiile, un procent de care să nu se atingă nimeni, facem un pact transpartinic”, a fost propunerea lansată de liberal.

Florin Cîțu (PNL) propune un procent la MApN pentru investiții în securitatea energetică a României

„Am spus de fiecare dată că trebuie să abordăm această problemă cu o gândire pragmatică pe termen lung, așa cum am abordat și în trecut problemele. În 2020, economia a fost închisă două luni de zile și am trecut peste acea criză și am reușit să venim cu programe care astăzi văd că sunt lăudate, unul dintre ele este IMM Invest. Soluțiile pentru termen lung trebuie să ia în calcul, așa cum am spus și anul trecut, securitatea energetică a României. Propun să gândim măsuri care să ne ducă în 2026 la o securitate energetică a României. Una dintre măsuri ar fi, foarte simplu, să alocăm suplimentar de la buget, pe lângă programele de investiții pe care le au toate companiile, un procent de care să nu se atingă nimeni, facem un pact transpartinic. Vom avea la Ministerul Apărării un procent pentru care să investim în acest domeniu ca să ne asigurăm că în 2026 România o să fie securizată din punct de vedere energetic”, a declarat Florin Cîțu.

Totodată, președintele PNL a explicat că măsurile pentru combaterea efectelor creșterii prețurilor la energie trebuie să se aplice unitar și nu trebuie să se ia bani de la investiții.

„Trebuie să fie foarte clar că nu sunt de acord să depășim deficitul bugetar asumat anul acesta. Din contră, cred că trebuie să fim mult mai ambițioși pentru 2022, pentru că, altfel, vom avea o problemă cu inflația. Orice măsură trebuie să respecte principiul liberal de bază, trebuie să se aplice unitar tuturor participanților în economie, nu unui anumit sector pe care îl alege cineva nu știu pe ce criterii, și bineînțeles să nu se ia niciun leu de la investiții din buget. Banii de investiții nu se atinge nimeni de ei – din contră, trebuie să mai adaugăm să ajungem la 7%. Acestea sunt criteriile de la care pornim”, a adăugat Florin Cîțu.