Florin Cîțu: PNL face un compromis major că negociază formarea unei coaliții cu PSD. Vom merge la Președinte când avem o soluție în coaliție pentru funcția de premier

PNL și PSD vor merge la consultările cu președintele Klaus Iohannis când vor găsi o soluție în coaliție pentru funcția de prim-ministru, a declarat Florin Cîțu, liderul liberalilor, care spune că partidul pe care îl conduce face un „compromis major” că negociază cu social-democrații pentru formarea unui parteneriat de guvernare.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Florin Cîțu: Vom merge la Președinte când avem o soluție în coaliție pentru funcția de premier

„Deja am fost în partid și avem negocieri pentru a forma o coaliție cu PSD pentru guvernare, acum nu știu cum vom merge mai departe. Trebuie să deblocăm acest lucru (discuțiile despre propunerea de premier, n.r.). Cea mai bună soluție este să avem un guvern cât mai repede, este cea mai bună soluție în acest moment. (…) Facem un compromis deja, suntem în negocieri, în discuții pentru a avea o coaliție de guvernare cu PSD. Este un compromis major pe care îl face Partidul Național Liberal. Vom vedea mai departe ce vom face, trebuie să avem o guvernare bună pentru români. Pentru mine este foarte important ca în acest moment toate obiectivele pe care le-am avut în campanie… și am spus tot timpul, atât timp cât eu o să fiu premier n-o să crească taxele, și m-am ținut de cuvânt, atât timp cât eu o să fiu premier o să creștem ratingul de țară, m-am ținut de cuvânt”, a declarat președintele PNL.

„Dacă mergem împreună, o să fie o coaliție de guvernare. Vom vedea care o să fie forma. Până la urmă nu poate nimeni să ia o decizie fără o coaliție. (…) Noi am încercat să avem o guvernare cu cei de la USR, cei de la USR ne-au închis ușa, au avut niște condiții bizare la care nu au renunțat. Suntem în partea cealaltă, e important să avem astăzi, să găsim un guvern pentru România”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat când va avea loc întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, liberalul a spus: „Când avem o soluție în coaliție pentru premier, vom merge la Președinte”.