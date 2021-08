Florin Cîțu, prins în offside de către Ludovic Orban: „Asta e, nu poți să conduci PNL”

Florin Cîțu și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de președinte al PNL, la o zi după ce Ludovic Orban a făcut același lucru și concomitent cu eventimentul intern al liberalilor, ce marchează 157 de ani de la nașterea lui Ion I. C. Brătianu.

Premierul în funcție nu a fost prezent la simpozionul „Ion I. C. Brătianu – 157 de ani de la naștere” și nici nu a rostit vreun cuvânt despre fostul mare om politic al României. Greșeala lui Cîțu a fost taxată de către Ludovic Orban, care l-a ironizat pe contracandidatul său.

„Am crezut că vrea să folosească aniversarea ca un moment simbol de lansare. L-am urmărit cu oarecare emoție că își va începe discursul cu referire la această zi astrală în care s-a născut ‘Sfinxul’ care a materializat visul a generații și generații de români să aibă țara lor (…)

Din păcate, nu a spus nimic. Asta e, ce să facem?! nu poți să conduci PNL, dacă nu cunoști PNL cel de azi, cel de ieri, cel de alaltăieri”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul simpozionului.

Ion I. C. Brătianu, cel mai longeviv președinte din istoria PNL

Ion I. C. Brătianu a fost fiul lui Ion C. Brătianu, fondator al Partidului Național Liberal, pe care l-a condus timp de aproape 16 ani de zile. La rândul său, Ion I. C. Brătianu a gestionat activitatea formațiunii, timp de aproape 19 ani, din 1909 până în 1927.

Ion I. C. Brătianu este cel mai longeviv președinte din istoria PNL, partid fondat în anul 1875, reînființat în 1990, după ce comuniștii l-au interzis în 1947. Ion I. C. Brătianu a ocupat funcția de prim-ministru al României de mai multe ori, în 1909-1911, 1914-1918, 1918-1919, 1922-1926, 1927. El a jucat un rol determinant pentru România, alături de Regina Maria, pentru înfăptuirea Marii Uniri din 1918.