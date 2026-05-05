Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a picat: Invit la calm. Încep cu consultările informale. Înțeleg așteptările românilor și le voi avea în vedere la discuțiile cu partidele (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 mai 2026, 18:05
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații de presă, după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut, iar Guvernul Bolojan a căzut.

Declarațiile lui Nicușor Dan:

  • Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la cal. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează.
  • Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mare ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SAFE și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe – 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai – ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR. Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă acestui consens.
  • Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Vom începe cu consultări informale și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale.
  • Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție, înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern.
  • Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez: La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
  • Cu calm vom trece prin asta.
