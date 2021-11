Florin Roman, despre Ludovic Orban: Când vulpea nu ajunge la struguri, zice că sunt acri

Florin Roman, vicepreședinte PNL, spune că atacul lansat de Ludovic Orban la adresa președintelui Klaus Iohannis și a liderilor liberali nu se poate solda decât cu excluderea sa din partid.

Florin Roman, despre Ludovic Orban: „Îi place PNL doar dacă îl conduce el”

„Atacul grobian al fostului presedinte al PNL, Ludovic Orban la adresa președintelui României și a liderilor PNL, nu poate avea decât un deznodământ statutar: excluderea din partid a lui Ludovic Orban. Spunea domnia sa, in urma cu 4 ani, când a fost ales presedinte al PNL, ca «cine nu respecta statutul partidului, nu va respecta nici membri PNL». Este valabil și pentru domnia sa, care timp de 4 luni a adus jigniri zi de zi liberalilor. Pierderea alegerilor interne nu a însemnat oprirea atacurilor, ci întețirea lor”, a declarat vicepreședintele PNL.

Florin Roman susține că lui Ludovic Orban „îi place PNL doar dacă îl conduce el”.

„Altfel, pentru domnia sa, PNL a devenit nefrecventabil. In mod similar a funcționat relația cu președintele Klaus Iohannis. Au fost elogii la adresa președintelui din partea domnului Orban, cât timp l-a numit premier. A devenit brusc un dușman, pentru ultimul dinozaur al politicienilor vechi, cum este dl Orban, când președintele nu l-a mai desemnat premier. Istoria cameleonismului politic practicat de dl Orban se repeta și in cazul PSD. A fost bun PSD pentru dl Orban când a fost votat de PSD in funcția de premier. Acum, ca nu mai este el marele negociator, PSD nu e bun, zice Orban”, a adăugat Florin Roman.

El a vorbit și despre ședința de luni seară a Biroului Politic Național, când liberalii au dat undă verde pentru a începe negocierile cu PSD.

„Ce nu spune dl Orban este ca la ședința biroului permanent al PNL, dl Orban a primit doua întrebări punctuale: Va reîntoarceți in PNL cu parlamentarii plecați pentru a încerca refacerea coaliției? A doua întrebare a fost dacă se decizice de anunțul ca face campanie pentru suspendarea președintelui, alături de AUR? Iar «Bravul» domn Orban a tăcut. Nu-i așa domnule Orban ca vulpea când nu ajunge la struguri zice ca sunt acri? La revedere, drum bun!”, a mai afirmat Florin Roman.