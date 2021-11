Florin Cîțu: PNL, PSD și UDMR ar trebui să meargă împreună la consultările cu Președintele. Nu mergem până nu găsim o soluție între noi (VIDEO)

PNL, PSD și UDMR ar trebui să meargă împreună la consultările cu președintele Klaus Iohannis, dar nu vor merge până nu vor găsi o soluție pentru funcția de premier, a explicat Florin Cîțu, liderul liberalilor.

Florin Cîțu: PNL, PSD și UDMR nu merg la consultările cu Președintele până nu găsesc între ele o soluție

„Vom găsi o soluție între noi și după aceea mergem și o prezentăm domnului Președinte, nu mergem fără o soluție”, a declarat președintele liberalilor, miercuri seară. Întrebat dacă PNL, PSD și UDMR ar trebui să meargă împreună la consultările de la Cotroceni, Florin Cîțu a adăugat: „Da, ar trebui să mergem împreună la consultări și vom avea o soluție. Președintele României va acea soluție pe masă”.

Cu puțin timp înainte, Gheorghe Flutur spunea că PNL își dorește să continue cu un premier liberal.

„Nu m-ați văzut făcând declarații în aceste zile, poate unii pe bună dreptate să fiți supărați că unii suntem mai zgârciți la vorbe că am fost în echipa de negociere și nu poți să vorbești ceva la jumătate de drum. Suntem în negocieri în momentul acesta. Evident că Partidul Național Liberal are premier astăzi, chiar dacă el este interimar, și dorința noastră este să continuăm cu premier liberal. (…) Sunt lucruri de etapă. Dacă noi trecem de programul de guvernare, mai puțin important este cine este premier decât ce facem pentru țară, cum abordăm pandemia ca să o rezolvăm, sau cine are primul premierul”, a spus prim-vicepreședintele PNL în dialogul cu reporterii.