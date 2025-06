Florin Spătaru: „Când vreodată PSD a reprezentat o problemă în a asigura stabilitatea acestei țări?” (VIDEO)

Florin Spătaru, consilier de stat din partea PSD, a insistat că social-democrații nu blochează formarea noului guvern, ci doar vor să se asigure că măsurile de reducere a deficitului nu-i vor afecta pe români. Spătaru a mai precizat că în funcție de cum va arăta noul program de guvernare, PSD va decide dacă rămâne în Executiv sau nu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Andreea Moraru pe B1 TV.

Spătaru: În PSD încă nu s-a venit cu varianta finală, care urmează să fie aprobată de toți liderii partidului

„Liderul PSD va merge (la ) cu același mandat cu care a mers și până acum. Atât timp cât noi nu am impus un anumit nume sau o anumită configurație în aceste discuții, pentru că inclusiv în PSD care urmează să fie aprobată de toți liderii partidului. Colegii mei au fost la negocierile tehnice, cred că ce a fost de spus s-a spus, toate opțiunile și variantele au fost prezentate. Urmează o decizie politică care stă în mâna președintelui România. E dreptul președintelui de a numit premierul și de a finaliza aceste discuții”, a declarat social-democratul.

Spătaru: Nu vreau să se inoculeze ideea că PSD ar fi piatra de moară în crearea acestui acord

„Când vreodată PSD a reprezentat o problemă în a asigura stabilitatea acestei țări? Nu cred că ce s-a expus până acum, că PSD ar fi de fapt problema, are vreo legătură cu realitatea. Noi doar am spus că vrem să vedem acest program de guvernare în care sunt câteva principii pe care și românii le pot accepta, că nu vrem să vedem că aceste categorii cu venituri mici și medii să fie afectate, să ne uităm întâi la tăierea cheltuielilor, apoi la măsuri fiscale care să ducă la creșterea veniturilor, atât timp cât până acum nu am făcut mare lucru în a aduce colectarea la un nivel cel puțin decent. Nu vreau să se inoculeze ideea că PSD ar fi piatra de moară în crearea acestui acord. Până la urmă, președintele are tot dreptul să nominalizeze premierul”, a mai declarat Florin Spătaru, pentru B1 TV.