UDMR se distanțează de PSD. Critici pentru încercările lui Sorin Grindeanu de a-l da jos pe Ilie Bolojan. De ce se tem, de fapt, oamenii lui Kelemen Hunor

UDMR-ul e prins la mijloc în jocul lui Sorin Grindeanu prin care liderul PSD vrea să îl dea jos din fruntea Guvernului pe Ilie Bolojan. Reprezentanții maghiarilor spun că nu e bine să schimbe acum premierul.

De ce nu e mulțumit UDMR cu jocul Grindeanu-Bolojan

UDMR se teme foarte tare de o schimbare a guvernării și de o destrămare a coaliției. Ar fi greu pentru UDMR-iști să mai prindă vreun loc în Guvern, fie că va fi PNL-AUR, PNL-USR sau PSD-AUR. ar însemna dispariția UDMR de la guvernare.

Sau mai rău. O împingere spre alegeri anticipate, un scenariu la care se gândește Grindeanu ca să scape de Bolojan și USR, ar putea duce UDMR în afara Parlamentului. Ceea ce ar fi de neconceput pentru oamenii lui Kelemen Hunor.

UDMR, discurs despre stabilitate

Dar toate aceste frici sunt îmbrăcate în discursuri despre stabilitate.

„După adoptarea bugetului, eu am crezut că lucrurile se vor linişti puţin în coaliţie. Din păcate, nu s-a întâmplat aşa. Atunci am crezut, având în vedere că s-a obţinut acel compromis, acel un miliard cerut de PSD pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, că vom intra cumva pe un făgaş mai calm, mai normal. Nu s-a întâmplat, nu ştiu ce se va întâmpla. Poziţia UDMR este clară – dorim stabilitate politică, nu mai avem nevoie şi de o criză politică.

Sigur că se poate (şi fără Ilie Bolojan premier – n.r.), nu cred că o coaliţie stă într-un singur om, dar nu cred că ar fi de dorit ca acum prim-ministrul să fie schimbat. Am avut un acord de coaliţie care prevede şi o rotativă în 2027, eu cred că ar trebui păstrat.

Nu cred că s-ar impune nicio schimbare de ministere. Nu ştiu ce ar justifica o schimbarea de ministere. Eu cred că ar trebui să rămână în aceeaşi formulă.”, a afirmat Csoma Botond, citat de .

El a adăugat că s-a ajuns la ‘anumite’ încălcări ale protocolului coaliției, au fost atacuri în presă, ‘ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple’.

„Noi cred că am respectat acel protocol. Noi totdeauna am încercat să convingem partidele mai mari care fac parte din coaliție să fim puțin mai raționali, mai calmi, să încercăm să lucrăm pentru această țară, că toate aceste conflicte duc spre o creștere a unui anumit partid.”, a mai afirmat liderul UDMR Cluj.