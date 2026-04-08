UDMR se distanțează de PSD. Critici pentru încercările lui Sorin Grindeanu de a-l da jos pe Ilie Bolojan. De ce se tem, de fapt, oamenii lui Kelemen Hunor

08 apr. 2026, 13:22
Liderii coaliției de guvernare. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
UDMR-ul e prins la mijloc în jocul lui Sorin Grindeanu prin care liderul PSD vrea să îl dea jos din fruntea Guvernului pe Ilie Bolojan. Reprezentanții maghiarilor spun că nu e bine să schimbe acum premierul.

De ce nu e mulțumit UDMR cu jocul Grindeanu-Bolojan

UDMR se teme foarte tare de o schimbare a guvernării și de o destrămare a coaliției. Ar fi greu pentru UDMR-iști să mai prindă vreun loc în Guvern, fie că va fi PNL-AUR, PNL-USR sau PSD-AUR. Ruperea coaliției ar însemna dispariția UDMR de la guvernare.

Sau mai rău. O împingere spre alegeri anticipate, un scenariu la care se gândește Grindeanu ca să scape de Bolojan și USR, ar putea duce UDMR în afara Parlamentului. Ceea ce ar fi de neconceput pentru oamenii lui Kelemen Hunor.

UDMR, discurs despre stabilitate

Dar toate aceste frici sunt îmbrăcate în discursuri despre stabilitate.

„După adoptarea bugetului, eu am crezut că lucrurile se vor linişti puţin în coaliţie. Din păcate, nu s-a întâmplat aşa. Atunci am crezut, având în vedere că s-a obţinut acel compromis, acel un miliard cerut de PSD pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, că vom intra cumva pe un făgaş mai calm, mai normal. Nu s-a întâmplat, nu ştiu ce se va întâmpla. Poziţia UDMR este clară – dorim stabilitate politică, nu mai avem nevoie şi de o criză politică.

Sigur că se poate (şi fără Ilie Bolojan premier – n.r.), nu cred că o coaliţie stă într-un singur om, dar nu cred că ar fi de dorit ca acum prim-ministrul să fie schimbat. Am avut un acord de coaliţie care prevede şi o rotativă în 2027, eu cred că ar trebui păstrat. 

Nu cred că s-ar impune nicio schimbare de ministere. Nu ştiu ce ar justifica o schimbarea de ministere. Eu cred că ar trebui să rămână în aceeaşi formulă.”, a afirmat Csoma Botond, citat de Agerpres.

El a adăugat că s-a ajuns la ‘anumite’ încălcări ale protocolului coaliției, au fost atacuri în presă, ‘ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple’.

„Noi cred că am respectat acel protocol. Noi totdeauna am încercat să convingem partidele mai mari care fac parte din coaliție să fim puțin mai raționali, mai calmi, să încercăm să lucrăm pentru această țară, că toate aceste conflicte duc spre o creștere a unui anumit partid.”, a mai afirmat liderul UDMR Cluj.

Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
Politică
Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
UPDATE: Anunțul SRI după destructurarea rețelei de spionaj cibernetic a Rusiei: atacurile vizau România și alte țări europene
Politică
UPDATE: Anunțul SRI după destructurarea rețelei de spionaj cibernetic a Rusiei: atacurile vizau România și alte țări europene
Cât de aproape suntem de o criză alimentară? Consumul se prăbușește sub presiunea prețurilor, dar comercianții sunt optimiști
Economic
Cât de aproape suntem de o criză alimentară? Consumul se prăbușește sub presiunea prețurilor, dar comercianții sunt optimiști
Bolnavii cronici cer CCR să grăbească decizia pe OUG privind neplata primei zile de concediu medical. Controversata măsură lovește în pacienții vulnerabili
Politică
Bolnavii cronici cer CCR să grăbească decizia pe OUG privind neplata primei zile de concediu medical. Controversata măsură lovește în pacienții vulnerabili
Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
Politică
Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
Politică
Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
Consiliul Concurenței acuză manipularea ROBOR în timpul pandemiei. Amenzi uriașe pentru băncile care au umflat ratele românilor
Politică
Consiliul Concurenței acuză manipularea ROBOR în timpul pandemiei. Amenzi uriașe pentru băncile care au umflat ratele românilor
Mircea Lucescu omagiat de FIFA și UEFA. Gianni Infantino: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă”
Politică
Mircea Lucescu omagiat de FIFA și UEFA. Gianni Infantino: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă”
Ministrul Apocalipsei. Ambrozie-Irineu Darău profețește dezastrul economiei
Politică
Ministrul Apocalipsei. Ambrozie-Irineu Darău profețește dezastrul economiei
Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară
Politică
Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară
Ultima oră
16:40 - Checklist pentru 2026: Cum să îți organizezi protecția casei și a familiei cu efort minim
16:28 - Taxa pe coletele din afara UE aduce milioane la buget. Cum influențează noua măsură cumpărăturile online
16:22 - Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
16:01 - Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
15:58 - Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
15:56 - Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
15:52 - Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
15:41 - Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
15:28 - Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
15:24 - Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului