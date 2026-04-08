Consumul se prăbușește, de la o lună la alta, sub presiunea prețurilor din ce în ce mai mari, însă comercianții sunt optimiști. Aceștia vorbesc despre „intrarea într-o zonă de platou”.

Datele statistice arată că populația suportă din ce în ce mai greu perioada de austeritate impusă de guvernul Bolojan. Cu toate acestea, Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), se arată optimist. El crede că suntem departe de o criză alimentară și că ne aflăm într-o zonă de platou pe . Aceasta cu toate că, după Paște sunt anunțate alte scumpiri.

Consumul se prăbușește conform datelor INS

Datele Institutulii Național de Statistică ( ) arată că vânzările în magazine au înregistrat, în ianuarie, o scădere de aproape 4% față de decembrie. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, scăderea a fost de 6,5%. Produsele nealimentare au înregistrat cel mai abrupt declin (-9,4%), urmate de comerțul cu carburanți (-4,3%) și, într-o măsură mai mică, de alimente, băuturi și tutun (-0,8%).

Creșterea prețurilor și reducerea consumului provoacă îngrijorare în rândul experților economici. Cu toate acestea, comercianții sunt optimiști și văd jumătatea plină a paharului. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) nu vede o criză alimentară la orizont. În opinia sa, speculații pe acest subiect sunt exagerate. Dimpotrivă, vorbește despre intrarea într-o zonă de platou.

„Se speculează că vom intra într-o criză alimentară, lucru care nu se va întâmpla, deoarece am observat că am intrat într-o zonă de platou”, crede Paraschiv, citat de Antena 3.

Comercianții sunt optimiști

În opinia sa, piața a atins un nivel minim, greu suportabil pentru populație. Consumul a scăzut foarte mult, însă crede că există speranța unei creșteri odată cu venirea primăverii. Aceasta în condițiile în care după sărbătorile de Paște, economiștii estimează că vor avea loc noi scumpiri la mărfurile pentru populație în contextul crizei energetice.

„Ne așteptăm ca zona de platou să rămână la acest nivel și, odată cu primăvara, să avem o ușoară creștere”, a concluzionat Paraschiv.

Vicepreședintele ANCMMR și-ar dori mai multe măsuri guvernamentale de promovare a producătorilor locali. În opinia sa, cumpărătorii nu achiziționează produse românești deoarece sunt etichetate „Made in UE”, la fel ca și cele produse în celelalte state ale blocului comunitar.

„Ar fi foarte important să găsim metode prin care să creștem vânzarea produsului românesc la raft. Noi cumpărăm foarte mult, importăm foarte mult. Dar clientul nu poate face diferența la raft între un produs românesc și unul importat, pentru că pe ambele scrie «Made in UE»”, a precizat el.

Consumul la cel mai scăzut nivel după pandemie

Vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), avertizează asupra unor dezechilibre care pot afecta economia și producția internă. Odată ce consumul s-a prăbușit, iar ponderea produselor alimentare din import este preponderentă, el propune acțiuni guvernamentale menite să sprijine sectorul agricol

„În agricultură, pentru noi, țelul important ar fi că producem mai mult, ca să importăm mai puțin”, a subliniat Feliciu Paraschiv.

Prețurile alimentelor sunt în continuă creștere și nu există semne că această tendință se va opri curând. Președintele Federației Patronale Române din Industria Alimentară – , Aurel Popescu, avertizează să ne așteptăm la noi scumpiri după Paște. Aceste majorări de prețuri se datorează crizei carburanților favorizată de lipsa intervenției guvernului.

„Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după , o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă”, a transmis Aurel Popescu, potrivit Agerpres.