Gabriel Zetea: „Singura dezbatere este dacă vom avea un guvern majoritar din care va face parte și PSD sau un guvern minoritar care va fi susținut de PSD”

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat miercuri într-o intervenție pentru B1 TV că orice partid își dorește intrarea la guvernare, dar nu în orice condiții:

“Nici măcar nu se pune problema în acești termeni, dacă vrea sau nu vrea PSD la guvernare. Orcie partid până la urmă își dorește în primul rând să ajungă la guvernare, dar nu în orice condiții. Asta și spune PSD: avem o astfel de invitație pe masă din partea preșdintelui nou ales, din partea partidelor celorlalte care își doresc, care și-au exprimat intenția publică de a face parte dintr-un Guvern”.

Gabriel Zetea a precizat că singura dezbatere pe care o avem în acest moment este dacă vom avea un guvern majoritar din care va face parte și PSD sau un guvern minoritar care va fi susținut de PSD:

“Avem o certitudine în acest moment, că va fi un Guvern pro-european, că Nicușor Dan va fi un președinte care să reprezinte majoritatea pro-europeană. Singura dezbatere pe care o avem în acest moment este dacă vom avea un guvern majoritar din care va face parte și PSD sau un guvern minoritar care va fi susținut de PSD.

Pentru a face parte dintr-un guvern majoritar, PSD are nevoie de garanții. Mergem la guvernare, punem umărul, așa cum am făcut-o în ultimii ani pentru a absorbi fondurile europene, pentru a crește nivelul de trai al României și nu vom accepta măsuri care să împieteze exact la asta, la continuarea măsurilor, nu vom accepta măsuri care să scadă nivelul de trai al românilor, care să lovească în investiții, avem în România un nivel record de investiții, tât din fonduri europene, cât și din fonduri guvernamentale, nu acceptăm ubfinanțarea autorităților locale sub nicio formă, pentru că încercăm o dezvoltare echilibrată a României, nu doar câțiva poli foarte mari. Astea sunt lucrurile, principiile pe care dorim să le discutăm”.