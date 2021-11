Gabriela Firea vrea să candideze din nou la Primăria Capitalei: Îmi doresc să lupt pentru români/ Ce spune despre un eventual portofoliu la Muncă

Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, duminică seară, că şi-ar dori să candideze pentru un nou mandat de primar general al Capitalei la viitoarele alegeri locale. Fostul primar al Capitalei a catalogat drept „speculații” informațiile privind o eventuală nominalizare a sa ca ministru al Muncii, ea consideră că are colegi mult mai bine pregătiţi pentru preluarea acestui portofoliu.

„Pe mine mă interesează să se majoreze alocaţiile, aşa cum prevede legea, pensiile, salariul minim. Să aibă orice român posibilitatea să îşi cumpere medicamente, antivirale din farmacii şi, în cazul în care ajunge în spital, să fie tratat cu tot ceea ce este necesar. Funcţiile sunt pe ultimul loc. Îmi doresc în special să lupt pentru români, ca parlamentar, ca senator. Mi-aş dori în trei ani să candidez din nou la Primăria Capitalei, dacă voi fi sănătoasă. Cât priveşte portofoliile, în funcţie de ce vor decide colegii mei social-democraţi în următoarele şedinţe, dacă pot fi utilă undeva, discutăm, dar nu îmi doresc în mod pragmatic sau esenţial acest lucru”, a afirmat fostul primar al Capitalei, la România TV, potrivit Agerpres.

„Este un minister foarte greu. Cred că am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine. Eu cred că orice om, dar mai ales om politic, trebuie să se cunoască bine şi să aibă şi simţul ridicolului. Să ştie unde este potrivit, unde nu este potrivit. Eu consider că în echipa social-democrată am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine în acest domeniu. Sunt şi eu membru al Comisiei de Muncă, Familie şi Protecţie Socială a Senatului, dar cred că în acest domeniu mai am multe de învăţat”, a spus Gabriela Firea.

„Sunt şi eu trecută la tot felul de ministere, ba la Interne, ba la Muncă. Realmente sunt speculaţii făcute până în acest moment. A fost doar o discuţie de tatonare, exploratorie, urmând ca după acest weekend, în care s-a lucrat la programul de guvernare, la modul tehnic vorbind, săptămâna viitoare, dacă se iau decizii în cele două partide, în forurile statutare, să se realizeze sau nu o coaliţie de guvernământ”, a declarat Firea.