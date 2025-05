George Simion, somat la CCIR de un afacerist condamnat la închisoare. „Nu înseamnă că am renunțat la planul de a face locuințe accesibile pentru tineri”

a fost întrebat de către Bogdan Popovici dacă peste șase luni de la data proclamării noului președinte al României va veni în fața Camerei de Comerț cu măsurile pe care le va lua pentru ca afacerile să crească.

„Eu chiar am diplomă în acest domeniu”

la alegerile prezidențiale i s-a atras atenția să nu abordeze strategii de marketing ca în cazul caselor de 35.000 de euro, conform

„Nu eu v-am chemat aici, ci CCIR. Chiar dacă sunt prieten cu domnul Burcea, Erbașu, Murad, care reprezintă soluția fericită care a acceptat să facă pasul spre politică. Spre deosebire de minciunile din media care au extras chestiunea cu marketingul eu chiar am diplomă în acest domeniu. Dar asta nu înseamnă că am renunțat la planul de a face locuințe accesibile pentru tineri. România e văzută ca o pradă în acest domeniu. Câtă vreme statul pune la dispoziție terenul și câtă vreme locațiile sunt branșate la utilități, prețul nu reprezintă o problemă. M-aș fi așteptat ca Primăria București să ne fie partener și am încredere că votanții sunt mult mai deștepți decât unii care au diplome dar nu prea se vede”, a spus George Simion.

Liderul AUR a adus în discuție exemplul Ungariei.

„Eu văd faciltăți fiscale pentru creatorii de invenții, există modelul Ungariei. Referitor la Cercetare, ce am făcut a fost să împărțim sărăcia. Școlile doctorale trebuie să fie prioritizate și universitățile să fie finanțate în funcție de rezultate”, a mai transmis Simion.

Bogdan Popovici, condamnat la 6 ani de închisoare

Bogdan Popovici este un afacerist care a fost condamnat la șase ani de închisoare în Trofeul Calității, fiind unul dintre cei șase inculpați. El este fondatorul și președintele Forum Invest, unul dintre cele mai mari evenimente economice din România, dar și cel care a lansat săptămânalul economic Banii Noștri.

Bogdan Popovici și soția sa controlează 8 din cele 9 firme implicate în dosarul privind strângerea ilegală de fonduri pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Adrian Năstase în 2004.